BİLEZİKLERİ CEBİNE KOYUP, TABANCASINI İŞ YERİ SAHİBİNE DOĞRULTARAK KAÇTI - Son Dakika
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BİLEZİKLERİ CEBİNE KOYUP, TABANCASINI İŞ YERİ SAHİBİNE DOĞRULTARAK KAÇTI

15.05.2022 22:24

DİYARBAKIR'da müşteri gibi girdiği kuyumcuda baktığı 4 altın bileziği cebine atıp, tabancasını iş yeri sahibine doğrultarak kaçan A.S. (54), bir yakının tedavi gördüğü diyaliz merkezinde yakalandı.

DİYARBAKIR'da müşteri gibi girdiği kuyumcuda baktığı 4 altın bileziği cebine atıp, tabancasını iş yeri sahibine doğrultarak kaçan A.S. (54), bir yakının tedavi gördüğü diyaliz merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay 11 Nisan'da Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Müşteri gibi girdiği kuyumcuda A.S., 4 bileziği cebine attı, belindeki tabancayı iş yeri sahibine doğrultarak kaçtı. İş yeri sahibi de hemen çekmecede bulunan tabancasını alıp A.S.'nin peşinden koştu, ancak yakalayamadı.

İhbar üzerine kuyumcuya gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinden tespit ettikleri şüpheli A.S.'yi bir yakınının tedavi gördüğü diyaliz merkezinde, olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİLEZİKLERİ CEBİNE KOYUP, TABANCASINI İŞ YERİ SAHİBİNE DOĞRULTARAK KAÇTI
BİLEZİKLERİ CEBİNE KOYUP, TABANCASINI İŞ YERİ SAHİBİNE DOĞRULTARAK KAÇTI

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Yenişehir, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİLEZİKLERİ CEBİNE KOYUP, TABANCASINI İŞ YERİ SAHİBİNE DOĞRULTARAK KAÇTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİLEZİKLERİ CEBİNE KOYUP, TABANCASINI İŞ YERİ SAHİBİNE DOĞRULTARAK KAÇTI - Son Dakika
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