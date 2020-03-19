BİLEZİKLERİ İÇİN YAŞLI KADINI ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel BİLEZİKLERİ İÇİN YAŞLI KADINI ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ - Son Dakika

BİLEZİKLERİ İÇİN YAŞLI KADINI ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

6 saat önce

MALTEPE'de geçtiğimiz Ekim ayında kendisine borç vermediği iddiasıyla eşinin babaannesi Fatıma Karagözgil'i (80) yastıkla boğarak öldüren ve altınlarını alan tutuklu sanık Mustafa Kösgeroğlu (31) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BİLEZİKLERİ İÇİN YAŞLI KADINI ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ, System.String[]
MALTEPE'de geçtiğimiz Ekim ayında kendisine borç vermediği iddiasıyla eşinin babaannesi Fatıma Karagözgil'i (80) yastıkla boğarak öldüren ve altınlarını alan tutuklu sanık Mustafa Kösgeroğlu (31) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede sanığın maktulü öldürdükten sonra cenaze evine gittiği belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Mustafa Kösgeroğlu'nun ekonomik yönden zorluk içerisinde bulunduğu ve yakın çevresine borçlu olduğu anlatıldı. Olay tarihi olan 22 Ekim 2019'da sabah 08.30 sıralarında sanığın Fatıma Karagözgil'in evine gidip zili çaldığı ve sanık ile maktulün bir süre oturup sohbet ettiği belirtildi. Sohbet sırasında sanığın, maktulden borç istediği, maktulün de borç vermeyi kabul etmediği aktarıldı.

YASTIKLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

İddianamede sanığın hırs duygusuna kapılarak Karagözgil'i yastıkla boğarak öldürdüğü ve maktulün kolunda bulunan 5 adet altın bileziği, parmağındaki altın yüzüğü ve cebinde bulunan cüzdandan 8 bin 400 lira parayı alıp evden ayrıldığı kaydedildi.

CENAZE EVİNE GİTTİ

Sanığın kuyumcuya giderek takıları paraya çevirdiği, borcunun bir kısmını ödediği ve ardından annesinin evine giderek ona 2 bin lira para verdiği anlatıldı. Sanık Kösgeroğlu'nun eve gittiği sırada eşinin kendisini arayarak "Babaannem ölmüş, biz hastaneden eve gidiyoruz" demesi üzerine sanığın taksiye binerek maktulün evine gittiği ifade edildi.

PARALARIN ÜZERİNE SİFON ÇEKTİ

Maktulün evinde, sanığın eşi ile maktulün kızı Nermin Övgü'nün olduğu belirtildi. Kolluk gücünün eve gelerek sanığa kimlik sorduğu ifade edilen iddianamede, kimliği olmayan şüphelinin aynı binada bulunan dairesine çıkarak paniklediği ve altınları bozdurmasının ardından kalan paraları tuvalete atarak sifon çektiği ve tekrar ölenin evine geldiği belirtildi.  Kolluk kuvvetinin sanığı polis merkezine getirmesi üzerine sanığın suçunu itiraf ettiği vurgulandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede sanık Mustafa Köskeroğlu hakkında "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca sanık hakkında "Konutta yağma"  suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesinin ardından tutuklu sanık Köskeroğlu'nun yargılanması önümüzdeki günlerde görülecek.

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-ARŞİV


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:02 Kaynak: DHA

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