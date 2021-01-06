Bileziklerini satarak girdiği tekstil sektöründe 130 kadına ekmek kapısı açtı - Son Dakika

Bileziklerini satarak girdiği tekstil sektöründe 130 kadına ekmek kapısı açtı

06.01.2021 11:17

Bursa'da yaşayan Zahide Arı, 35 yıl önce bileziklerini satıp triko makinesi alarak adım attığı tekstil sektöründe bugün Orhaneli ilçesinde kurulu fabrikasında 130 kadın işçiyle faaliyet gösteriyor.

Bursa'da yaşayan Zahide Arı, 35 yıl önce bileziklerini satıp triko makinesi alarak adım attığı tekstil sektöründe bugün Orhaneli ilçesinde kurulu fabrikasında 130 kadın işçiyle faaliyet gösteriyor.

Zahide Arı (55), evlendikten bir yıl sonra kızının dünyaya gelmesinin ardından eşi Nihat Arı'nın kansere yakalandığını öğrendi.

Eşinin tedavisi için sık sık İstanbul'daki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Arı, yaşadığı maddi sorunları aşmak için bileziklerini satarak triko makinesi aldı.

Evde ördüğü kazakları komşularına ve hastanedeki refakatçilere satan Arı, İstanbul'da tanıştığı toptancılar için bebek battaniyesi üretmeye başladı. Eşinin hastalığı yenerek sağlığına kavuşmasıyla ondan da destek almaya başlayan Zahide Arı, yavaş yavaş işlerini büyüterek Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Vişne Ticaret Bölgesi'nde tekstil işletmesi açtı.

1994'ten itibaren tamamen bebek ve çocuk kıyafeti üretimine yönelen Arı, 2005'te Orhaneli ilçesinde işletme açmaya karar verdi. Belediyeden 600 metrekarelik alan kiralayarak üretime başlayan Arı, burada çok sayıda kadının iş hayatına atılmasına vesile oldu.

Bursa'nın "dağ ilçeleri" olarak adlandırılan yerleşim yerlerinden biri olan Orhaneli'deki işletmeyi daha da büyütme kararı alan Arı ailesi, geçen haziranda açtıkları 2 bin metrekarelik yeni fabrikalarında kadın işçilerle çalışıyor.

"Kadınlar beni görünce çok mutlu oluyorlar"

Zahide Arı, AA muhabirine, bileziklerini satarak atıldığı iş hayatında ABD, Fransa ve Rusya'nın da aralarında olduğu 43 ülkeye ihracat yapar konuma geldiklerini söyledi.

Orhaneli'de pantolon ve gömlek ürettiklerini belirten Arı, şöyle devam etti:

"Kadınların çalışmasını istedim ve yöre kadınlarına destek vermeyi amaçladım. Fabrikamızda tamamen kadınlar çalışıyor. Kadınların duasını almak, onlara istihdam sağlamak çok güzel. Orhaneli'ye yatırım yapmak çok karlı değil ama biz vatanımızı seviyoruz, bunun başka açıklaması yok. 16 yıl önce belediyeye ait 600 metrekare alanda üretime başladık. 7 ay önce de 2 bin metrekarelik yeni fabrikamızı açtık. Burada 130 kadın personel çalışıyor. Kadınlar beni görünce çok mutlu oluyor, hatta çarşıda pazarda gezerken mobilyacısından tutun beyaz eşyacısına kadar önümüze geçip 'Abla sizin işçilerin bize taksitleri var, fabrikayı kapatmayacaksınız değil mi?' diye soruyorlar. Biz kapatmak değil, büyütmeyi düşünüyoruz. Pandemiden dolayı bir duraklamadayız ama ilerleyen süreçte burayı daha da büyüteceğiz."

Arı, en büyük desteği eşinden gördüğünü, o olmasaydı bu seviyeye gelemeyeceğini söyledi.

"Başarılı bir kadın varsa eşinin mutlaka çok büyük desteği vardır. Bir erkek de başarılıysa mutlaka eşinin desteği vardır." diyen Arı, ailedeki huzurun insanın işlerine de yansıdığını dile getirdi.

Eşinin, kemoterapi gördüğü dönem 5 yıl yatalak kaldığını anlatan Arı, "Evde huzur yoksa dışarıda başarı imkansız. Severek evlendik, hastalığın bir imtihan olduğunu düşündük zordu ama atlattık." ifadelerini kullandı.

"Orhaneli'de üretip dünyaya satıyoruz"

Zahide Arı'nın eşi Nihat Arı (57) da hikayelerinin bir örgü makinesiyle başladığını belirtti.

Orhaneli'de açtıkları fabrikayla bölgeye yeni yatırımların gelmesine öncülük etmeyi amaçladıklarını dile getiren Arı, "Şu an 130 personelle üretim yapıyoruz. Pandemi sonrasında bu fabrikada inşallah 300 kadın çalışacak. Bölge insanımızın neleri başarabildiğini yaptığımız üretimle gördük. Dünya standardında üretim yapıyoruz." diye konuştu.

Ar-Ge ve inovasyona çok önem verdiklerini söyleyen Arı, "Orhaneli'de üretip dünyaya satıyoruz. Bu toprakların çocuklarıyla üretmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Ülkemiz için üretmek, istihdam oluşturmak çok güzel. İşlerimizin bu aşamaya gelmesinde eşimin cesareti ve azmi önemli rol oynamıştır. O bizim başaktörümüz, başyönetmenimizdir. Memleket benim ancak bu yatırımın fikir insanı eşimdir." dedi.

Bileziklerini satarak girdiği tekstil sektöründe 130 kadına ekmek kapısı açtı
Bileziklerini satarak girdiği tekstil sektöründe 130 kadına ekmek kapısı açtı
Bileziklerini satarak girdiği tekstil sektöründe 130 kadına ekmek kapısı açtı
Bileziklerini satarak girdiği tekstil sektöründe 130 kadına ekmek kapısı açtı

Orhaneli, İstanbul, Bursa, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bileziklerini satarak girdiği tekstil sektöründe 130 kadına ekmek kapısı açtı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak Almanya'da koronavirüsten sonra şimdi de kuş gribi paniği: 62 bin hindi ve ördek itlaf edilecek ABD'yi karıştıran ses kaydı: Kongre Binası'nı hedef alıp Süleymani'nin intikamını alacağız Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Mutasyonlu virüsün bulaştırıcılığı fazla, öldürücü hızı ise daha az Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim 15 yıl önce öldürülen oğlunun mezarını arayan babadan yürek burkan isyan: Bir Fatiha bile okuyamıyorum
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Papiss Cisse'yi transfer etmek istiyor Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Papiss Cisse'yi transfer etmek istiyor         
11:59
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak         
11:44
Boğaziçi Üniversitesi kapısına kelepçe takılması ile ilgili inceleme başlatıldı Boğaziçi Üniversitesi kapısına kelepçe takılması ile ilgili inceleme başlatıldı         
11:28
Nagelsmann, hayal kırıklığı yaşatmasına rağmen Sörloth'a güveniyor Nagelsmann, hayal kırıklığı yaşatmasına rağmen Sörloth'a güveniyor         
11:26
HSBC'den dikkat çeken dolar/TL tahmini: Tam bir normalleşme ile kur 6,50'ye gerileyebilir HSBC'den dikkat çeken dolar/TL tahmini: Tam bir normalleşme ile kur 6,50'ye gerileyebilir         
11:23
Hızlı kilo kaybı yaşayan Seren Serengil, yaşadığı zorlukları anlattı Hızlı kilo kaybı yaşayan Seren Serengil, yaşadığı zorlukları anlattı         
10:48
Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi         
10:07
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Özcan Deniz'in Özcan Deniz'in "Feyza evimi gasp etti" diyerek dava açtığı villada yangın çıktı         
09:41
Marketlerde fiyatlar ürüne göre değil semtine göre etiketleniyor Marketlerde fiyatlar ürüne göre değil semtine göre etiketleniyor         
09:40
Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi         
09:35
Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor         
09:28
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı         
09:11
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı         
21:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 12:12:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bileziklerini satarak girdiği tekstil sektöründe 130 kadına ekmek kapısı açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei