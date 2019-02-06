Son Dakika Haberleri: Bilfen Giriş Sınavı' 23 Şubat'ta Yapılacak

Bilfen Giriş Sınavı' 23 Şubat'ta Yapılacak

1 saat önce

BİLFEN Okulları, 31 yıllık eğitim tecrübesini yeni öğrencilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Bilfen Giriş Sınavı' 23 Şubat'ta Yapılacak, System.String[]
BİLFEN Okulları, 31 yıllık eğitim tecrübesini yeni öğrencilerle buluşturmaya hazırlanıyor. 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflara yönelik 'Bilfen Giriş Sınavı' 23 Şubat'ta yapılacak.

Bilfen Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, 2019 - 2020 öğretim yılında 1'inci sınıflara başvuruları sırasıyla,  2'nci ve 3'üncü sınıflara mülakatla öğrenci kabul edilecek. 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflara ise 23 Şubat Cumartesi günü yapılacak  'Bilfen Giriş Sınavı' ile öğrenci alınacak.

Tüm kampüslerde 23 Şubat Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak 'Bilfen Giriş Sınavı için' son başvuru tarihi 22 Şubat Cuma olarak açıklandı. Başvurular, 2 adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile öğrencinin eğitim görmek istediği okula velisi tarafından yapılabilecek.

Bu yıl İstanbul, Ankara, Kayseri, İskenderun, Antalya, İzmir ve Bursa kampüslerinde toplam 19 bin öğrenciye eğitim hizmeti veren Bilfen Okulları'nın yeni kampüsleri ise 2019 - 2020 öğretim yılında Ankara Çukurambar ve Gaziantep'te açılacak.

Bilfen giriş sınavı hakkında detaylı bilginin, internet sitesinde yer aldığı bildirildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:06 Kaynak: DHA

Ankara, İstanbul, Güncel
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