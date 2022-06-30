Bilfen Okulları, LGS'de 15 Türkiye birincisi çıkardı

2022 Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçları bugün açıklandı. Bu yıl da pandemi nedeniyle her öğrencinin kendi okulunda girdiği 2022 LGS, olağanüstü tedbirlerle 5 Haziran'da gerçekleşti. Bilfen Ortaokulları 8'inci sınıf öğrencilerinden sınava giren 1688 kişi arasından 15 öğrenci, 500 tam puan alarak Türkiye şampiyonu oldu.

8'inci sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu LGS, Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. 5 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'nin sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün açıklandı. Türkiye genelinde, sınavdaki tüm soruları cevaplayan 193 öğrenciden 15'i Bilfen Okullarından çıktı. Ankara Çayyolu, İskenderun, Kayseri ve İstanbul Ortaokullarında eğitim gören 15 öğrenci, LGS'de Türkiye birinciliği elde etti. Bilfen Çamlıca Ortaokulu'nda düzenlenen törenle kupalarını alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk, "Bugün bu salonda bulunan herkes başta sevgili öğrencilerimiz başarmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Değerli velilerimiz, sevgili öğretmenlerimiz sizler çocuklarımıza emek verdiniz. Onlar size başarı sunuyorlar. Aydınlık ve çağdaş Türkiye için yolları açık olsun, şansları her daim yanlarında oldun" dedi.

"BU YIL YAPILAN SINAVIN ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE DAHA UYGUN OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ"

Bilfen Okulları Matematik Bölüm Başkanı İbrahim Eser bugün çok mutlu olduğunu belirterek, "Bugün hasat günü, başarılarımızın taçlandığı gün. Her yıl Türkiye şampiyonları çıkaran okulumuz bu yıl da 15 birinci ile başarısını taçlandırdı. Tabi ki bu son bir yılda ya da birkaç ayda yapılan işlerle değil bir süreç sonucunda oluşan bir durum. Bir sistem okuluyuz, bu anlamda akademik desteğin de yanında diğer sosyal ve kültürel faaliyetlerle beraber sınav sonuçlarında bu şekilde başarılar elde edebildik" şeklinde konuştu.

Eser, bu yıl gerçekleştirilen sınavla ilgili ise şunları söyledi:

"Bu yıl yapılan sınavın ölçme değerlendirmeye daha uygun bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle örnek vereyim, geçtiğimiz yıl matematik testi çok zordu. Doğru ortalaması 4,20 gelmişti. Bu yıl ise matematikte doğru ortalaması 4,70'e çıktı. Görece daha yapılabilir ölçmeye daha uygun bir sınav diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl genel puan ortalaması 268'ken bu sene 285'e gelmiş. Buradan yola çıkarak tercih döneminde puanların biraz yükselebileceğini de öngörebiliriz."

"BU SÜREÇTE KENDİMİ RAHATLATACAK ŞEYLER BULDUM"

Yenişehir Bilfen Okullarından törene katılmak için geldiğini söyleyen Ela Karaca Türkiye birincilerinden biri olduğu için gururlu ve heyecanlı olduğunu belirtti. Karaca, "Her zaman böyle bir isteğim ve hedefim vardı ama sınavdan çıktıktan sonra çok beklediğim bir sonuç değildi. Benim için çok zor ve uzun aynı zamanda stresli bir süreçti. Ama bu süreçte kendimi rahatlatacak şeyler buldum ve tabi ki sistemli bir şekilde çalıştım" ifadelerini kullandı.

Derin Sarp Seçer ise bütün sene verdiği emeklerinin karşılığını almanın en mutluluk verici kısmı olduğunu vurgulayarak, "Denemelerimde bu sonuçları aldığım olmuştu, sınavdan çıktığımda emin değildim ama genel olarak bekliyordum. Uzun ve istikrarlı çalışma gerektiren bir süreç. Tabi ki hepimizi zorladı. Sınava girecek arkadaşlarıma ise, kendilerini kesinlikle hayattan koparmamalarını, nitelikli soru çözmelerini öneririm" diye konuştu.

Efe Sivişoğlu ise bu sürecin çok zor olduğunu söyleyerek sınava girecek arkadaşlarına bu süreci kolaylaştırmalarını önerdi. Geleceğe dair planlarını netleştirmediğini ama dijital pazarlamayla ilgilendiğini söyleyen Sivişoğlu, "Spor olsun, müzik olsun neye isteklilerse kendi kafalarını dağıtacak şekilde fazla çalışmadan kendi limitlerini belirleyerek o kadar çalışmalarını öneririm" dedi.

LGS 2022'de birincilik elde eden 15 Bilfenli öğrencinin isimleri şöyle:

Eren Yalçın/ Özel Bilfen Bahçeşehir Ortaokulu

Ayşe Umay Bahçıvan/ Özel Bilfen Bahçeşehir Ortaokulu

Yiğit Işık/ Özel Bilfen Çayyolu Ortaokulu

Zeynep Özge Gürbüz/ Özel Bilfen Çamlıca Ortaokulu

İpek Ülkür/ Özel Bilfen Çamlıca Ortaokulu

Derin Sarp Seçer/ Özel Bilfen Esenşehir Ortaokulu

Çağan Öztaş/ Özel Bilfen Esenşehir Ortaokulu

Mina Tatlısu/ Özel Bilfen Halkalı Ortaokulu

Fatih Şen/ Özel Bilfen Halkalı Ortaokulu

Yusuf Alp Aksu/ Özel Bilfen Halkalı Ortaokulu

Naz Döker/ Özel Bilfen İskenderun Ortaokulu

Berra Özkardaş/ Özel Bilfen Kayseri Ortaokulu

Ela Karaca/ Özel Bilfen Yenişehir Ortaokulu

Efe Sivişoğlu/ Özel Bilfen Yenişehir Ortaokulu

Özel Bilfen Kurtköy Ortaokulu öğrencisi