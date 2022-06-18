"Bilge Ana - Mevlüde Genç" belgeselinin galası Almanya'da yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Bilge Ana - Mevlüde Genç" belgeselinin galası Almanya'da yapıldı

18.06.2022 03:22
"Bilge Ana - Mevlüde Genç" belgeselinin galası Almanya'da yapıldı

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından evleri kundaklanan ve çıkan yangında 5 aile bireyini yitiren Mevlüde Genç'i konu alan "Solingen'de "Bilge Ana - Mevlüde Genç" belgeselinin galası Köln'de yapıldı.

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından evleri kundaklanan ve çıkan yangında 5 aile bireyini yitiren Mevlüde Genç'i konu alan "Solingen'de "Bilge Ana - Mevlüde Genç" belgeselinin galası Köln'de yapıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle çekilen ve yapımcılığını Sevinç Yeşiltaş'ın üstlendiği belgeselin Cinedom'daki galasında ayrıca belgeselle aynı adı taşıyan kitap tanıtıldı.

Galaya ırkçı saldırıda 5 evlatlarını yitiren Mevlüde Genç ile Durmuş Genç ile ailenin fertlerinin yanı sıra YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz, eski Köln Belediye Başkanı Fritz Schramma ile davetliler katıldı.

Mevlüde Genç burada yaptığı konuşmada, "Sevgi, saygı, hoşgörü, birlik, beraberlik içinde acı ve tatlı günümüzde hepimiz bir arada yaşıyoruz ve birbirimize sevgi ve saygımızı hep kalbimizde taşıyalım. Bu ülkede yaşıyoruz, torunlarımız burada, burada insanlarımız çoğalsın, her zaman için birbirimize hoşgörülü davranalım. Nefret öldürür nefret arttırır. Birbirimize değer verelim, insan insana değer versin. her zaman iyiliğin açmadığı kapı olmaz, iyi olalım her zaman kardeş olarak yaşayalım." dedi.

YTB Başkanı Eren ise bu belgesel ve kitap çalışmasıyla Mevlüde anneyi hem Türk hem Alman toplumuna daha iyi tanıtmak istediklerini söyledi.

Eren, "Mevlüde ve Durmuş genç belki de bir insanın hayatı boyunca yaşayabileceği en büyük acılardan birini yaşadılar. İki evlatlarını, iki torunlarını bir de yeğenlerini ırkçı bir saldırıda kaybettiler. Gencecik canları toprağa verdiler. Fakat Mevlüde teyzemiz bu elim hadise yaşandıktan sonra vakur davranışı ve bilgeliğiyle bizlere bir şey öğretti, bir ders verdi, affetme erdemini hatırlattı. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü düsturunu kendi hayatında yaşayarak bizlere gösterdi." dedi.

Mölln ve Solingen saldırıları, NSU cinayetleri ve Hanau terör saldırısını hatırlatan Eren, bu saldırıların maalesef bu ırkçı damarın ve saldırıların Almanya'da olduğunu ve devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

YORUMLAR
500
Avusturya ekibi Altach'ta Miroslav Klose dönemi Avusturya ekibi Altach'ta Miroslav Klose dönemi Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Kaynak: AA

Solingen, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Bilge Ana - Mevlüde Genç' belgeselinin galası Almanya'da yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 03:39:57. #1.12#
SON DAKİKA: "Bilge Ana - Mevlüde Genç" belgeselinin galası Almanya'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement