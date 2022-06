"Bilge Ana - Mevlüde Genç" belgeselinin galası Almanya'da yapıldı (2)

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından evleri kundaklanan ve çıkan yangında 5 aile bireyini yitiren Mevlüde Genç'i konu alan "Solingen'de "Bilge Ana - Mevlüde Genç" belgeselinin galası Köln'de yapıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle çekilen ve yapımcılığını Sevinç Yeşiltaş'ın üstlendiği belgeselin Cinedom'daki galasında ayrıca belgeselle aynı adı taşıyan kitap tanıtıldı.

Galaya ırkçı saldırıda 5 evlatlarını yitiren Mevlüde Genç ile Durmuş Genç ile ailenin fertlerinin yanı sıra YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz, eski Köln Belediye Başkanı Fritz Schramma ile davetliler katıldı.

Mevlüde Genç burada yaptığı konuşmada, "Sevgi, saygı, hoşgörü, birlik, beraberlik içinde acı ve tatlı günümüzde hepimiz bir arada yaşıyoruz ve birbirimize sevgi ve saygımızı hep kalbimizde taşıyalım. Bu ülkede yaşıyoruz, torunlarımız burada, burada insanlarımız çoğalsın, her zaman için birbirimize hoşgörülü davranalım. Nefret öldürür nefret arttırır. Birbirimize değer verelim, insan insana değer versin. her zaman iyiliğin açmadığı kapı olmaz, iyi olalım her zaman kardeş olarak yaşayalım." dedi.

YTB Başkanı Eren ise bu belgesel ve kitap çalışmasıyla Mevlüde anneyi hem Türk hem Alman toplumuna daha iyi tanıtmak istediklerini söyledi.

Eren, "Mevlüde ve Durmuş genç belki de bir insanın hayatı boyunca yaşayabileceği en büyük acılardan birini yaşadılar. İki evlatlarını, iki torunlarını bir de yeğenlerini ırkçı bir saldırıda kaybettiler. Gencecik canları toprağa verdiler. Fakat Mevlüde teyzemiz bu elim hadise yaşandıktan sonra vakur davranışı ve bilgeliğiyle bizlere bir şey öğretti, bir ders verdi, affetme erdemini hatırlattı. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü düsturunu kendi hayatında yaşayarak bizlere gösterdi." dedi.

Mölln ve Solingen saldırıları, NSU cinayetleri ve Hanau terör saldırısını hatırlatan Eren, bu saldırıların maalesef bu ırkçı damarın ve saldırıların Almanya'da olduğunu ve devam ettiğini gösterdiğini söyledi.