Bilge çocuklar Darıca Hayvanat Bahçesi'ni gezdi

Çocuklar, her mevsim olduğu gibi yaz aylarında da Ümraniyeli olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Okullar; sadece eğitim için değil, öğrencilerin sosyalleşmesi için de gereklidir. Ümraniye Belediyesi'ne bağlı Bilge Çocuk Yaz Okulu'nda da, çocukların kendilerini ifade edebilmeleri için çeşitli etkinlikler ve geziler düzenleniyor. Çünkü çocuğun gerçek dünyaya hazırlanmasında, kişisel gelişimini tamamlamasında kaliteli zaman geçirmek, oyun oynamak, doğayla iç içe olmak ve hayvanlarla vakit geçirmek oldukça önemlidir. Bilge Çocuk Yaz Okulu'nda eğitim gören öğrenciler de Darıca Hayvanat Bahçesi'ni gezerek, onları yakından görme fırsatı buldu ve bol bol fotoğraf çektirdi.

Bu tür gezi ve etkinliklerle çocukların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan Ümraniye Belediyesi, geleceğe çok daha mutlu çocuklar yetiştirmeyi hedefliyor.