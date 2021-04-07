Akbank Caz Festivali'nin "Yıl Boyu Caz" konserleri kapsamında gerçekleştirilen "Evin Caz Hali" konserleri,15 Nisan'da Bilge Günaydın Trio'yu ağırlayacak.
Bilge Günaydın, Cenk Erdoğan ve Ozan Musluoğlu'ndan oluşan topluluk,18.00'de Akbank Sanat Youtube kanalında canlı yayında müzikseverlerle buluşacak.
Konser serisi, 27 Mayıs'ta, Eylül Ergül, Ozan Musluoğlu ve Serdar Barçın'dan oluşan Eylül Ergül Trio konseriyle devam edecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bilge Günaydın Trio, 'Evin Caz Hali' konserlerinde sahne alacak - Son Dakika