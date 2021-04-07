Bilge Günaydın Trio, "Evin Caz Hali" konserlerinde sahne alacak - Son Dakika

Konser serisi, 27 Mayıs'ta, Eylül Ergül, Ozan Musluoğlu ve Serdar Barçın'dan oluşan Eylül Ergül Trio konseriyle devam edecek.

Bilge Günaydın, Cenk Erdoğan ve Ozan Musluoğlu 'ndan oluşan topluluk,18.00'de Akbank Sanat Youtube kanalında canlı yayında müzikseverlerle buluşacak.

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