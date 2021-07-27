Bilge Kağan Caddesi'ne yeni çehre - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiği Bilge Kağan Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Yenidoğan ve Mevlana mahallelerinin bağlantı noktası olan Bilge Kağan Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde gören Başkan Yalçın, bölgede çok yönlü çalışma yürüttüklerini söyledi. Bin 300 metre uzunluğundaki caddede asfalt, kaldırım ve refüj yenilemenin yanı sıra yürüyüş yolları, refüj ağaçlandırması gibi işler yaptıklarını dile getiren Başkan Yalçın, ayrıca KASKİ tarafından yağmur sularının yeraltı su kaynaklarına kazandırılmasını sağlayan altyapı çalışması yapıldığını kaydetti. Aynı anda yürütülen birçok işle Yenidoğan Mahallesi'nin adeta çehresinin değişmeye başladığını belirten Başkan Yalçın, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Başkan Yalçın, çalışmalarla birlikte bir yandan ulaşımın daha rahat ve konforlu olacağını ifade ederken diğer yandan da bölgedeki Yaşam Parkı, Kaşgarlı Mahmut Parkı, Mustafa Cemiloğlu Parkı ve Anneler Parkı'nı birbirine bağlayan bir Yeşil Yol oluşturulacağını ifade etti. Başkan Yalçın ayrıca çalışmalar kapsamında Bilge Kağan Caddesi ve Şehit Ali Örnek Sokak'a 500 ağaç dikerek yeşil alan miktarını artırdıklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ