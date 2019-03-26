Son Dakika Haberleri: Bilge Koleji Bilim Çalışmalarında Türkiye Birincisi

Bilge Koleji Bilim Çalışmalarında Türkiye Birincisi

2 saat önce

Erzurum'da eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Özel Bilge Koleji başarıya doymuyor.

Bilge Koleji Bilim Çalışmalarında Türkiye Birincisi, System.String[]
Erzurum'da eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Özel Bilge Koleji başarıya doymuyor.

TÜBİTAK bünyesinde yapılan bilimsel yarışmalara verdiği önemle dikkat çeken Erzurum Özel Bilge Koleji Liselerarası Proje Yarışmasında Erzurum Bölge sergisine üç proje ile davet edildikten sonra şimdi de Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen "Bu Benim Eserim" yarışmasında Erzurum Bölge sergisine üç eserle davet edilerek başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Eğitim-öğretim faaliyetlerine başladığından beri gerek lise gerek ortaokul öğrencilerine dönük proje yarışmalarında sürekli var olan Özel Bilge Koleji, Erzurum'da TÜBİTAK bölge sergisine üst üste davet edilen ve 2018-2019 Eğitim öğretim döneminde ortaokul ve ortaöğretim de toplamda altı proje ile davet edilen tek özel okul olma özelliğini gösteriyor.

Ayrıca Özel Bilge Koleji ortaöğretimde Coğrafya alanında Bölge Birincisi olarak Türkiye finallerinde Erzurum'u temsil edecek.

2018-2019 döneminde lisede Türk Dil Edebiyatı Fizik ve Coğrafya projeleri, Ortaokulda Tarih ve iki farklı Değerler Eğitimi projesi ile Özel Bilge Koleji, Erzurum Bölge sergisine katılmaya hak kazandı. Projeler 25-28 mart tarihlerinde Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Sürekli Eğitim Merkezinde sergilenecektir.

Okul Müdürü Abdullah Samancı, Özel Bilge Kolejinin bilimde, bölgemizde artık tartışmamız bir yerinin olduğunu bu yıl hazırlanan toplam 76 Bilim projesi ile Türkiye birincisi olduklarının bu başarının aslında eğitim öğretim faaliyetlerinin bütün anlarında olduğunu bu başarının ekip çalışmasından kaynaklandığını emeği geçen tüm öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ettiğini ifade etti.

Samancı, bilim çalışmalarıyla birlikte 2017-2018 Eğitim öğretim dönemi liselere yerleşme sınavında Ortaokul olarak okul ortalama puanı ile Erzurum birincisi olduklarını, sadece akademik değil sosyal kültürel ve spor alanlarında birçok Erzurum ve Türkiye Birinciliklerinin olduğunu, ifade etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:02 Kaynak: İHA

Türkiye, Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Tüm Yurdu Uyardı: Perşembe Günü Balkanlardan Soğuk Hava Dalgası Geliyor Anket Sonucu Yayınlamayan KONDA'nın Müdüründen Çok Konuşulacak Analiz Boşanma Aşamasında Olduğu Eşini 3 Çocuğunun Gözü Önünde Öldüren Katil Koca Yakalandı İŞKUR Genel Müdürü, İşsizlikteki Asıl Problemi Açıkladı: Kalifiyeli Eleman Bulunamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 17:10:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilge Koleji Bilim Çalışmalarında Türkiye Birincisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]