Son Dakika Haberleri: Bilge Su Karnaval radyolarına konuk oluyor!
Son Dakika Güncel Haber

Bilge Su Karnaval radyolarına konuk oluyor!

56 dakika önce

İlk single'ı 'Yaralı' ile müzik dünyasına giriş yapan Bilge Su, Karnaval radyolarına konuk oluyor.

Bilge Su Karnaval radyolarına konuk oluyor!, System.String[]

Bu hafta sonu Pusulaprogramında dinleyeceğiniz Bilge Su ilk şarkısı, klibi ve kendisine dair merak edilenleri cevaplayacak.

Karnaval ve Apple Music iş birliği ile hazırlanan Pusula, Ahmet Kamil Taşkın'ın sunumuyla, her hafta sonu Karnaval radyolarında!

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:20 Kaynak: Bültenler
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı Meteoroloji 9 il için uyarı yaptı! Sel, heyelan ve yıldırım düşmesine dikkat Selahattin Demirtaş: Abdullah Öcalan'ın elinde sihirli değnek yok elbette Teröristbaşı Öcalan'ın "tarafsızlık" çağrısına Temelli'den yorum: Halk kararını 1 hafta önce verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 09:16:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilge Su Karnaval radyolarına konuk oluyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]