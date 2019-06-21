Bilge Su Karnaval radyolarına konuk oluyor!
56 dakika önce
İlk single'ı 'Yaralı' ile müzik dünyasına giriş yapan Bilge Su, Karnaval radyolarına konuk oluyor.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:20 Kaynak: Bültenler
Bu hafta sonu Pusulaprogramında dinleyeceğiniz Bilge Su ilk şarkısı, klibi ve kendisine dair merak edilenleri cevaplayacak.
Karnaval ve Apple Music iş birliği ile hazırlanan Pusula, Ahmet Kamil Taşkın'ın sunumuyla, her hafta sonu Karnaval radyolarında!
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