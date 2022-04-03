Bilge ve oğlu, eşinin intiharını engellerken ölmüş (2) - Son Dakika
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Bilge ve oğlu, eşinin intiharını engellerken ölmüş (2)

03.04.2022 18:25
Bilge ve oğlu, eşinin intiharını engellerken ölmüş (2)

OĞUL YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİBalıkesir'in Susurluk ilçesinde dün Fatih Akça tarafından öldürülen eşi Bilge Akça ile oğlu Muhammet Tahir bugün yapılan otopsinin ardından Susurluk'a bağlı Dereköy'deki mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

OĞUL YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde dün Fatih Akça tarafından öldürülen eşi Bilge Akça ile oğlu Muhammet Tahir bugün yapılan otopsinin ardından Susurluk'a bağlı Dereköy'deki mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Eşi ve oğlunun öldüğü olay sırasında saçmalarla yaralanan Fatih Akça'nın  tedavisine ise hastanede devam ediliyor. Akça'nın taburcu edildikten sonra jandarma tarafından sorgulanacağı belirtildi.

Mehmet İNAN/SUSURLUK (Bursa), -


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Eşi ve oğlunu pompalıyla öldüren babanın sağ kalan yaralı kızı olanları anlattı! Eşi ve oğlunu pompalıyla öldüren babanın sağ kalan yaralı kızı olanları anlattı! Pompalı tüfekle dehşet saçan baba eşi ve oğlunu öldürdü, kızı yaralandı! Pompalı tüfekle dehşet saçan baba eşi ve oğlunu öldürdü, kızı yaralandı!

Balıkesir, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilge ve oğlu, eşinin intiharını engellerken ölmüş (2) - Son Dakika


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