Bilge Yılmaz: Ekonominin İçinde Bulunduğu Zorluğu Gizlemek İçin Devletin Ekonomiye Yaptığı Müdahaleler Çok Arttı - Son Dakika
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Bilge Yılmaz: Ekonominin İçinde Bulunduğu Zorluğu Gizlemek İçin Devletin Ekonomiye Yaptığı Müdahaleler Çok Arttı

17.10.2022 19:07

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, “Ekonominin içinde bulunduğu zorluğu gizlemek için devletin ekonomiye yaptığı müdahaleler çok arttı. Faizler ve fiyatlar gerçeği yansıtmıyor. Baskı olmasa hangi yatırımcı yüzde 11 dolar getirisi yerine yüzde 11 TL getirisini kabul eder ki” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, "Ekonominin içinde bulunduğu zorluğu gizlemek için devletin ekonomiye yaptığı müdahaleler çok arttı. Faizler ve fiyatlar gerçeği yansıtmıyor. Baskı olmasa hangi yatırımcı yüzde 11 dolar getirisi yerine yüzde 11 TL getirisini kabul eder ki" dedi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, "Ekonominin içinde bulunduğu zorluğu gizlemek için devletin ekonomiye yaptığı müdahaleler çok arttı. Faizler ve fiyatlar gerçeği yansıtmıyor. Baskı olmasa hangi yatırımcı yüzde 11 dolar getirisi yerine yüzde 11 TL getirisini kabul eder ki" notu ile video paylaştı. Yılmaz şunları söyledi:

"HERKES BİLİYOR Kİ TÜRKİYE'DE DOLAR FİYATINDA CİDDİ OLARAK DEVLETİN MANİPÜLASYONU VAR"

"Ülkemizin yanlış ekonomi politikaları sonunda geldiği olumsuz durumu bir ölçüde gizlemek, saklamak, sorunları ertelemek amacıyla devletin ekonomiye yaptığı müdahaleler çok şiddetlendi. Biliyorsunuz enflasyon sayılarına artık kimse güvenmiyor. Büyük ihtimalle büyüme sayıları da aynı şekilde TÜİK'in manipülasyonlarının bir sonucu. Ama bunun dışında piyasada oluşan faizler ve fiyatlar da esasen gerçeği yansıtmıyor. Herkes biliyor ki Türkiye'de dolar fiyatında ciddi olarak devletin manipülasyonu var. Doların satıcısı yok, devlet dolar almak isteyenlere baskı yapıyor. Aynı şekilde iş çevrelerine ellerindeki yabancı parayı satmak için bir baskı var.

"EĞER SUNİ BASKILAR OLMASA HANGİ YATIRIMCI YÜZDE 11 DOLAR GETİRİSİ YERİNE YÜZDE 11 TÜRK LİRASI GETİRİSİNİ KABUL EDEBİLİR Kİ"

Merkez Bankamızın zorlukla elde ettiği dolarlar da yine piyasaya sürerek doların fiyatı artmasın diye çarçur ediliyor. Ama bunun dışında oluşan diğer fiyatlar da yanlış. Mesela fiyatın parası yani maliyete ödediğimiz faiz onlar da gerçeği yansıtmıyor. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'ne Türk lirası cinsinden borç verirseniz uzun vadede yüzde 11-12'lik bir getiri elde ediyorsunuz ama dolar cinsinden borç verirseniz yurt dışından euro bono üzerinden aldığınız getiri hemen hemen aynı. Bu da esasen olayın nasıl bir çılgınlığa dönüştüğünü gösteriyor. Eğer suni baskılar olmasa hangi yatırımcı yüzde 11 dolar getirisi yerine yüzde 11 Türk lirası getirisini kabul edebilir ki?"

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Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

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