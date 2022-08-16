Bilge Yılmaz kimdir? Bilge Yılmaz kaç yaşında, nereli? Bilge Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir? - Son Dakika
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Bilge Yılmaz kimdir? Bilge Yılmaz kaç yaşında, nereli? Bilge Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir?

16.08.2022 17:55
Bilge Yılmaz kimdir? Bilge Yılmaz kaç yaşında, nereli? Bilge Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Bilge Yılmaz hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki, Bilge Yılmaz kimdir? Bilge Yılmaz kaç yaşında, nereli? Bilge Yılmaz nereli? Bilge Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir?

Aralık 2021 tarihinde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı'na atanmıştır. Peki, Bilge Yılmaz kimdir? Bilge Yılmaz kaç yaşında, nereli? Bilge Yılmaz nereli? Bilge Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PROF. DR. BİLGE YILMAZ KİMDİR?

Bilge Yılmaz, Türk ekonomist, akademisyen ve siyasetçi. Aralık 2021 tarihinde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı'na atanmıştır. Wharton School'da finans profesörü olarak görev yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim görmüş, elektrik-elektronik mühendisliği ve fizik bölümlerini tamamlamış, ardından Princeton Üniversitesi'nde doktora yapmıştır.

Boğaziçi Üniversitesi dönemi

Dönemin en yüksek puanlı bölümünün elektrik-elektronik mühendisliği olması sebebiyle orayı tercih etti. Boğaziçi Üniversitesi'nde okumaya başlamasının ardından Fizik alanında çift anadal yapmaya başladı. Okulda aldığı iktisat derslerinde tanıştığı hocası Prof. Dr Murat Sertel'in etkisiyle ekonomi alanına yöneldi.

Doktora ve Wharton School dönemi

Mezuniyetinin ardından ABD'deki okullara başvurdu ve tekrar hocasının etkisiyle Princeton'ı tercih etti. Buradaki doktora çalışmalarını tamamlamasının ardından akademisyen olarak iktisat dünyasının en iyi okullarından Pensilvanya Üniversitesi'ne bağlı Wharton School'da çalışmaya başladı. Ardından kısa süreliğine Stanford Üniversitesi'nde çalışsa da tekrar Wharton'a geri döndü. Dönemin ihtiyaçlarını görerek çalıştığı yerde Wharton School Harris Family Alternatif Yatırımlar Programı'nı kurdu. Program akademik olarak başarılı oldu ve ilgi çekti.

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İYİ Parti, Soğuk Haber, Politika, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Bilge Yılmaz kimdir? Bilge Yılmaz kaç yaşında, nereli? Bilge Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilge Yılmaz kimdir? Bilge Yılmaz kaç yaşında, nereli? Bilge Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir? - Son Dakika
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