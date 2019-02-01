Bilgehane Öğrencilerinin Kayak Sevinci

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında hizmet veren Bilgehanelerde eğitim gören öğrenciler yarıyıl tatilinde Derbent Aladağ'daki kayak tesislerinde kayak yapmanın sevincini yaşadı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında hizmet veren Bilgehanelerde eğitim gören öğrenciler yarıyıl tatilinde Derbent Aladağ'daki kayak tesislerinde kayak yapmanın sevincini yaşadı.



Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında binlerce öğrenciye hizmet sunan Bilgehaneler, yarıyıl tatilinde öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenledi. Bilgehaneler tarafından verilen hizmet kapsamında yarıyıl tatillerini hem eğlenerek hem öğrenerek geçiren öğrenciler yeni döneme çeşitli etkinliklerle hazırlandı. Bu kapsamda Bilgehanelerde eğitim gören öğrenciler Derbent ilçesinde bulunan Aladağ Kayak Tesislerinde kayak yaparak yarıyıl tatiline renk kattı. 6 gün süren kayak etkinliği boyunca öğrenciler kayak yaparak doyasıya eğlendi. İlk kez kayak keyfi yaşayan öğrenciler ise çok mutlu olduklarını belirterek, kendilerine bu sevinci yaşatan Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Bilgehanelerde eğitim gören 2 bin 700 öğrenci, gerçekleştirilen spor aktiviteleri, binicilik, havuz ve sinema gibi faaliyetlere de katılarak yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmenin mutluluğunu yaşadı. - KONYA

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