Üye Girişi
Bilgehane ve Medeniyet Akademisi Öğrencilerine PDR Hizmeti - Son Dakika

Bilgehane ve Medeniyet Akademisi Öğrencilerine PDR Hizmeti

22.12.2021 11:41
Bilgehane ve Medeniyet Akademisi Öğrencilerine PDR Hizmeti

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler ile Lise Medeniyet Akademisi'nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) hizmeti veriliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bilgehanelerin ve Lise Medeniyet Akademisi ile öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmesini ve eğitim hayatlarında akademik başarılarını artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Öğrencilere ve velilere destek sağlamak için Bilgehaneler ve Lise Medeniyet Akademisi'nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik biriminin hizmet vermeye başladığını kaydeden Başkan Altay, "PDR birimi ile öğrencilerin gelişimine destek olmayı ve onları ileri taşımayı amaçlıyoruz. Hafızlık Hazırlık, LGS, TYT ve AYT gibi sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz, PDR birimimizin katkısıyla motivasyon, sınav kaygısı, ders çalışma stratejileri gibi konularda daha başarılı hale geliyor. Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin daha özgüvenli ve hayatta başarılı bireyler olarak yetişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

GELİŞİMSEL REHBERLİK MODELİ ESAS ALINIYOR

Her öğrencinin bilişsel, duygusal, manevi ve sosyal gelişimini önemseyen, öğrencilerin takip edilerek gelişimsel rehberlik modelinin esas alındığı PDR hizmeti ile her bir öğrenciye; kendini tanıma, problem çözme, sosyal ilişkiler kurabilme, uyum sağlayabilme, ilgi ve yeteneklerini keşfetme, duygu ve düşüncelerini doğru ve yerinde ifade edebilme, ruhsal yönden dayanıklı ve duyarlı bireyler olabilmeleri için bireysel görüşmeler ve grup etkinlikleri yapılıyor.

Öğrencilerin gelişim seyriyle ilgili en önemli paydaş olan veliler de bu süreçte sıklıkla bilgilendirilirken ebeveynlere yönelik etkinlikler, seminer çalışmaları ve bireysel danışma ile de süreç destekleniyor.

Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bilgehane ve Medeniyet Akademisi Öğrencilerine PDR Hizmeti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:42 Bakan Nebati'nin "gözlerime bakar mısın" sözü sosyal medyanın gündeminde
11:39 Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak
11:32 Bomba zannedip polise götürdüler! O çantadan, havai fişek çıktı
11:31 Uzaylılar Venüs'ün bulutlarında mı saklanıyor? İşte dikkat çeken araştırma
11:28 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için ilk rakam
11:22 "En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi!
11:06 Gündüz vakti dehşeti yaşadılar! Saldırgan, evlilik hazırlığındaki kızın burnunu kırdı
11:04 Son Dakika! Akşener'den "Kur korumalı TL mevduatı" sistemine ilk yorum: Madem büyük bir başarı, doğal gaz ve elektrik fiyatlarını hemen düşürün
11:00 Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş
10:53 Daha ne yaşayacağız demeyin! Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı
Bakan Nebati'nin "gözlerime bakar mısın" sözü sosyal medyanın gündeminde Bakan Nebati'nin "gözlerime bakar mısın" sözü sosyal medyanın gündeminde         
11:43
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ile ek zam konusunu görüşecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ile ek zam konusunu görüşecek         
11:37
Uzaylılar Venüs'ün bulutlarında mı saklanıyor? İşte dikkat çeken araştırma Uzaylılar Venüs'ün bulutlarında mı saklanıyor? İşte dikkat çeken araştırma         
11:31
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 11:49:55. #1.11#
SON DAKİKA: Bilgehane ve Medeniyet Akademisi Öğrencilerine PDR Hizmeti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement