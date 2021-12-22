Bilgehane ve Medeniyet Akademisi Öğrencilerine PDR Hizmeti - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bilgehanelerin ve Lise Medeniyet Akademisi ile öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmesini ve eğitim hayatlarında akademik başarılarını artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Öğrencilere ve velilere destek sağlamak için Bilgehaneler ve Lise Medeniyet Akademisi'nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik biriminin hizmet vermeye başladığını kaydeden Başkan Altay, "PDR birimi ile öğrencilerin gelişimine destek olmayı ve onları ileri taşımayı amaçlıyoruz. Hafızlık Hazırlık, LGS, TYT ve AYT gibi sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz, PDR birimimizin katkısıyla motivasyon, sınav kaygısı, ders çalışma stratejileri gibi konularda daha başarılı hale geliyor. Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin daha özgüvenli ve hayatta başarılı bireyler olarak yetişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

GELİŞİMSEL REHBERLİK MODELİ ESAS ALINIYOR

Her öğrencinin bilişsel, duygusal, manevi ve sosyal gelişimini önemseyen, öğrencilerin takip edilerek gelişimsel rehberlik modelinin esas alındığı PDR hizmeti ile her bir öğrenciye; kendini tanıma, problem çözme, sosyal ilişkiler kurabilme, uyum sağlayabilme, ilgi ve yeteneklerini keşfetme, duygu ve düşüncelerini doğru ve yerinde ifade edebilme, ruhsal yönden dayanıklı ve duyarlı bireyler olabilmeleri için bireysel görüşmeler ve grup etkinlikleri yapılıyor.

Öğrencilerin gelişim seyriyle ilgili en önemli paydaş olan veliler de bu süreçte sıklıkla bilgilendirilirken ebeveynlere yönelik etkinlikler, seminer çalışmaları ve bireysel danışma ile de süreç destekleniyor.