Bilgehaneler en iyi kârîlerini belirledi - Son Dakika
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Bilgehaneler en iyi kârîlerini belirledi

20.05.2022 12:07
Bilgehaneler en iyi kârîlerini belirledi

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı milli ve manevi eğitim merkezleri olan Bilgehaneler, bu yıl ilk kez "Satırdan Sadıra: Kur'ân-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenledi.

Kız ve erkek öğrenciler olmak üzere iki etapta gerçekleştirilen programda birinci, ikinci ve üçüncü isimler belli oldu. Ön elemeleri Bilgehaneler içinde yapılan yarışmanın yarı final elemesi ise Sultan Alaeddin Bilgehanesi'nde gerçekleştirildi.

Karatay İlçe Müftülüğü'nden yetkin isimlerin jüriliğinde gerçekleşen finalde, Ali Ulvi Kurucu, Sultan Alaeddin, Sultan Fatih, Selahaddin Eyyubi ve Yavuz Sultan Selim Bilgehaneleri takım ödülleri alırken; bireysel derecelerde Muhammet Seyit Yılmaz, Eymen Çakar, Hüseyin Samed Alkan, Ayşe Betül Çelik, Sıdıka Hüsna Ekiz ve Fatma Terlemez jüriden en yüksek puanları alarak Bilgehanelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki en iyi kârîleri oldular.

Takımlarda dereceye giren Bilgehaneler, ödül kupalarını kaldırırken bireysel ödüllerde madalyanın yanı sıra birinciler bisiklet, ikinciler tablet, üçüncüler ise akıllı bileklik almaya hak kazandı.

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Kaynak: Bültenler

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