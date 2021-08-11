Bilgehaneler LGS'de başarı geleneğini sürdürdü - Son Dakika

LGS'ye Bilgehane ile hazırlanan öğrenciler bu sene de hedeflerine ulaştı. Hedefledikleri liselere yerleşmenin sevincini yaşayan öğrenciler arasında, Bilgehanelerin katkısıyla 4 Fen Lisesi, 2 Sosyal Bilimler Lisesi, 8 Anadolu Lisesi, 13 de Anadolu İmam Hatip Lisesi kazanan oldu.

LGS hazırlık maratonunun her anında öğrencilerin yanında olan Bilgehaneler, onların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hedefledikleri liselere yerleşmeleri için tercih danışmanlığı yaparak öğrencilerin hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına katkı sağladı.

Bilgehaneler, öğrencileri LGS erken hazırlık programıyla önümüzdeki yıl yapılacak olan sınava da hazırlamaya devam ediyor.