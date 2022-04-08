Bilgehanelerde Ramazan Coşkusu - Son Dakika
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Bilgehanelerde Ramazan Coşkusu

08.04.2022 13:51

Konya Büyükşehir Belediye bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde mübarek Ramazan ayı heyecan ve coşkuyla yaşanıyor.

Atabey Gençlik Projesi kapsamında 4. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilere milli-manevi eğitimler, ders destek programları, atölye ve etkinliklerin yanı sıra 4. Sınıflar için Hafızlık Hazırlık Programı ve 8. Sınıflar için LGS Hazırlık Programı düzenleyerek öğrencileri geleceğe hazırlayan Bilgehanelerde eğitmenler öğrencileriyle Bilgehanelerini Ramazan'ın ruhuna uygun süsledi.

İFTARDA EVİNE DÖNENLERE KUMANYA DAĞITIYOR

Coşkuyla giriş yapılan Ramazan ayında iftar öncesi eve dönüş yolculuğunda olan vatandaşlara kumanyalar dağıtan öğrenciler, rahmet ayında paylaşma ve dayanışma duygusunun güzelliğini de hissediyor.

İngilizce ayetler okuyup davullarla maniler söylenmesinden Hacivat ve Karagöz oyunlarına, mutfak atölyesinde Ramazan şerbeti hazırlanmasına kadar eğlenceli etkinliklerin düzenlendiği Bilgehanelerde ayrıca öğrencilere günün ayeti ve Hadis-i Şerifi ile birlikte iftar için hazırlayabilecekleri basit tariflerin yer aldığı "Ramazan Günlüğüm" adlı bir çalışma hediye ediliyor.

Ayrıca etkinlikler kapsamında "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" ve "Değerlerle Ramazan Bilgi Yarışması" gibi ödüllü yarışmaların da düzenleneceği Bilgehanelerde, şehrin büyükleriyle yapılacak "Nerede o eski Ramazanlar?" söyleşisi ve hatim okuma gruplarının programı da yer alacak.

AİLELERDEN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Öğrencilerin ikinci evi gibi sahiplendiği Bilgehaneler, anne babaların da gözdesi oldu. Ramazan ayı heyecanına Bilgehaneler aracılığıyla ortak olan veliler, gerek Hafızlık Hazırlık programlarıyla gerek ders destek programları ve atölyeleriyle şehri imar ederken nesli de ihya eden Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler
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