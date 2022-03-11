Bilgehanelerdeki hafızlık hazırlık öğrencilerinin yüz güldüren başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Bilgehanelerdeki hafızlık hazırlık öğrencilerinin yüz güldüren başarısı

Bilgehanelerdeki hafızlık hazırlık öğrencilerinin yüz güldüren başarısı

11.03.2022 13:58

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Bilgehanelerde, Hafızlık Hazırlık eğitimi alan öğrenciler başarılarıyla dikkat çekiyor.

Konya'daki 10-14 yaş arası öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği akademik, sosyal, kültürel, milli ve manevi eğitim çalışmalarının yanı sıra örgün eğitim ile birlikte Hafızlık Hazırlık Okullarına da öğrenci hazırlayan Bilgehanelerde, hafızlık sınavlarında elde edilen başarılarla bu yıl da yüzler güldü.

Bilgehanelerin Hafızlık Hazırlık Programı'nda eğitim alan 120 öğrenci arasından kız öğrencilerden birincilik başarısı gelirken; erkek öğrencilerden de ikincilik ve üçüncülük derecesi geldi. Buna göre yazılı sınavı kazanan ilk 20 arasında kız ve erkek öğrencilerden 16, toplam kontenjandaki 400 kişi arasında ise 80 Bilgehane öğrencisi Mustafa Büyükkaplan Hafızlık İmam Hatip Okulu'nda eğitim almaya hak kazandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bilgehanelerde Hafızlık Hazırlık Programında başarılı olarak Mustafa Büyükkaplan Hafızlık İmam Hatip Okulu'nda eğitim almaya hak kazanan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Sonuçların açıklanmasıyla yüzleri gülen öğrenciler ve aileleri, Zindankale Kültür Merkezi Süleyman Şah Salonu'nda gerçekleştirilen motivasyon programına katıldı. Bilgehanelerde görev yapan psikolojik danışmanlardan Zeynep Azar'ın sınav kaygısı ve stres yönetimine dair seminere katılan aileler, desteklerini esirgemeyen Başkan Altay'a teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

İmam Hatip, Milli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilgehanelerdeki hafızlık hazırlık öğrencilerinin yüz güldüren başarısı - Son Dakika


Son Dakika
14:23 Akaryakıt Fiyatlarına KDV Zammı Geliyor
14:19 Tabeladaki rakam keyif kaçıracak! Benzin, motorin ve oto gaza bu gece KDV zammı geliyor
14:02 Özkan Uğur'un ölüm haberini alınca ağlamaktan konuşamamıştı! Mazhar Alanson'un akşam vereceği konser iptal edildi
13:58 Özkan Uğur'un ölüm haberini alınca ağlamaktan konuşamamıştı! Mazhar Alanson'un akşam vereceği konser iptal edildi
13:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerekir
13:30 Erdoğan'dan Kızılay'a sahip çıkma çağrısı: Siyasi çıkar hesabıyla yıpratılmaması gerekiyor
13:26 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 7. evlilik yıl dönümlerini romantik paylaşımla kutladı
13:22 Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan evlilik yıl dönümü kutlaması! Birbirinden samimi pozlarını yayınladılar
13:25 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek, Katar'a gitmişti! Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı
13:20 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek, Katar'a gitmişti! Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2023 14:31:53. #1.12#
SON DAKİKA: Bilgehanelerdeki hafızlık hazırlık öğrencilerinin yüz güldüren başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement