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Bilgehanelerden Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Konferansı

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler tarafından yürütülen "Eğitimli Aileler Bilge Nesiller" projesi kapsamında Klinik Psikolog ve Psikoterapist Beyhan Budak tarafından Ebeveyn-Çocuk İlişkisi konulu konferans düzenlendi.

Bilgehanelerden Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Konferansı, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler tarafından yürütülen "Eğitimli Aileler Bilge Nesiller" projesi kapsamında Klinik Psikolog ve Psikoterapist Beyhan Budak tarafından Ebeveyn-Çocuk İlişkisi konulu konferans düzenlendi.


Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler'in "Eğitimli Aileler Bilge Nesiller" projesi kapsamında Ebeveyn-Çocuk İlişkisi konulu konferans düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa Klinik Psikolog ve Psikoterapist Beyhan Budak konuşmacı olarak katıldı. Ebeveyn-çocuk ilişkilerinin anlatıldığı konferansa Bilgehane öğrencileri ile velileri yoğun ilgi gösterdi. Anne ve babanın çocuklar için bir ayna olduğunu anlatan Budak, "Çocuk o aynada gördüğü üzerine kendi kimliğini, kendi yapısını, kendi sistemini şekillendiriyor. Eğer anne ve babanın aynası sağlıklı bir ayna ise, güzel bir şekilde geribildirim veriyor ise orada çocuk sağlıklı büyüyor" ifadelerini kullandı.


"Eğitimli Aileler Bilge Nesiller" projesi kapsamında Bilgehaneler'in eğitim planlamasında, ailelerin çocuk eğitimine aktif katılımını sağlamak ve aile bağlarını güçlendirmek amacıyla yıl boyunca alanında uzman kişilerin eğitimleri devam edecek. - KONYA

Mevlana Celaleddin Rumi, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:31 Kaynak: İHA
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