Bilgen Korzay'dan yeni single

Müziğe ilgisi küçük yaşlarda Türk Sanat Müziği ile başlayan, fakat lise yıllarında cazla tanıştıktan sonra adeta başka bir dünyaya geçiş yapan Korzay, üniversitede Almanca Bölümünden mezun oldu. Sonrasında bir yandan çalışma hayatına adım atarken bir yandan da özel bir akademide Caz Piyano, Armoni, Caz Tarihi gibi dersler ve çeşitli hocalardan da şan dersleri aldı. Korzay'ın yıllar içinde oluşan müzikal birikimime, yabancı dillere ve kültürlere duyduğu merak da eklenince çok değişik bir proje ortaya çıktı.



Caz Müziğe olan uzun süreli ilgisiyle bilinen Korzay bu konuda şunları söylüyor:



"İlk defa caz dinlediğimde beni etkileyen şey; melodilerin tahmin edilebilir şekilde devam etmeyip bambaşka yerlere evrilmesi oldu. Diğer bir konu ise her enstrümanın başlı başına bir vokal gibi davranarak özgürce kendini ifade edebilme alanı bulmasıydı. Tabi şarkı söyleyen biri olarak hemen ne kadar caz vokal varsa araştırmaya başladım. O zamanlar Türkiye'de de yaygın değildi. Ne okul ne bir atölye vardı. Sanırım Ankara'da vardı sadece. "Yaşımız da ortaya çıkacak : )" Tabi her caz vokalin idolü olan Ella Fitzgerald ve Billy Holiday'i ve sonrasında bulabildiğim tüm caz vokalleri dinledim onlarla beraber söyledim. Başlangıçta vokal olmayan caz müzikleri pek ilgimi çekmiyordu. Ama bana göre caza estetik ve zarafet katan Duke Ellington'u dinledikten sonra bu fikrim de değişti. Zaten Miles Davis'in de dediği gibi "Yeryüzündeki tüm müzisyenler yılın bir günü bir araya gelip diz çökmeliler ve Duke' a şükretmeliler." Bu isimler dışında en sevdiklerim: Chet Baker, Ben Webster, Benny Goodman ve Thelonious Monk ve efsane bestesi "Round Midnight". ve cazın ilk protest şarkısı "Strange Fruit". Bir başkaldırı ancak bu kadar sade, naif ama bir o kadar da etkili ifade edilebilirdi gerçekten"



Farklı coğrafyaların tarihlerini ve kültürlerini yansıtan şarkıların geçmişten günümüze devam eden ve biriken toplumsal enerjilerinin, yaşanmışlıklarının kendisini çektiğini belirten, Korzay yeni Single çalışması için şu ipuçlarını veriyor;



"Aslında uzun bir süre single yapmayı hiç düşünmedim. Farklı coğrafyanın şarkılarını söylerken ben de öğrenmeye devam ettim ve hala da öğreniyorum. Örneğin, bir Fado ya da bir Rembetiko söylemenin bir okulu eğitimi yok. Bu nedenle sürekli dinlemek, söylemek hatta bazen taklit etmek gerekiyor. Tabii bu süreçte insan eninde sonunda kendine en yakışanı, kendini en iyi ifade edebildiğini düşündüğü şeyi de keşfediyor. Bu da ben de artık şekillenmeye başladığı için bir single çalışması yapmaya karar verdim. Dileğim hem dinleyenler hem de kendim için ortaya güzel bir şeyler çıkması ve ortak bir duyguyu paylaşabilmek."