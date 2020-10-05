Bilgenaz bebeğin 'izmarit' hassasiyeti - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Haşim- Özlem Bahadır çiftinin 17 aylık bebeği Bilgenaz Bahadır; sokakta, bahçede sigara izmariti gördüğü zaman hem atanlara kızıyor hem de toplayıp çöpe veya su giderine atıyor.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan Haşim-Özlem Bahadır çiftinin 17 aylık kızları Bilgenaz, henüz tam olarak konuşamıyor ancak sokakta, bahçede zigara izmariti gördüğünde hem atanlara kızıyor hem de toplayıp çöpe veya su giderine atıyor.