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Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanı Fendoğlu'ndan Uluslararası Bilgi Edinme Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanı Fendoğlu'ndan Uluslararası Bilgi Edinme Günü mesajı Açıklaması

29.09.2021 14:44
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanı Fendoğlu'ndan Uluslararası Bilgi Edinme Günü mesajı Açıklaması, System.String[]

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, "Bilgi edinme hakkı, yönetimin hesap verebilirliğini ve şeffaflığı sağlama işlevlerinin yanında, halkın devlete karşı duyduğu güveni daha yüksek seviyeye çıkarmada da önemli bir rol oynamaktadır.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, "Bilgi edinme hakkı, yönetimin hesap verebilirliğini ve şeffaflığı sağlama işlevlerinin yanında, halkın devlete karşı duyduğu güveni daha yüksek seviyeye çıkarmada da önemli bir rol oynamaktadır." ifadesini kullandı.

Fendoğlu, BEDK'nin internet sitesinde yayımlanan mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından 28 Eylül'ün Uluslararası Bilgiye Evrensel Erişim Günü olarak ilan edildiğini ve bu günün Uluslararası Bilgi Edinme Günü olarak kutlandığını anımsattı.

Bilgi edinme hakkının, katılımcı, hesap verebilir, saydam bir yönetim anlayışının önemli unsurlarından olduğuna işaret eden Fendoğlu, "Bilgi edinme hakkı, yönetimin hesap verebilirliğini ve şeffaflığı sağlama işlevlerinin yanında, halkın devlete karşı duyduğu güveni daha yüksek seviyeye çıkarmada da önemli bir rol oynamaktadır. Bilgi edinme hakkı aynı zamanda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde de ifade edildiği üzere ifade özgürlüğünün bütünleyici parçasıdır. Bu bağlamda bilgi edinme hakkı demokratik ülkelerde vazgeçilmez temel haklardan biri olarak kabul edilmektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de bilgi edinme hakkının 9 Ekim 2003'te TBMM tarafından kabul edildiğini, 24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile yasal zeminde güvenceye kavuştuğunu aktaran Fendoğlu, 12 Eylül 2010'daki halk oylaması sonucu Anayasa'nın 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle de anayasal nitelik kazandığını bildirdi.

Fendoğlu, BEDK'nin vatandaşlar tarafından yapılan itiraz başvurularını Anayasa, kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde, adalet, tarafsızlık ve eşitlik içinde kamu kurum ve kuruluşları karşısında vatandaşların haklarını gözeterek karara bağladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 Kasım 2019'da Kurulun yeni üyelerinin seçildiğini ve ilk toplantısını 4 Aralık 2019'da yaparak görevine başladığını anımsatan Fendoğlu, BEDK'nin kısa süre içinde hem Başbakanlık döneminden kalan birikmiş başvuruları hem de diğer itiraz başvurularını hızla karara bağladığını kaydetti.

BEDK'nin bugün itibarıyla 3 bin 405 başvuruyu karara bağladığı bilgisini paylaşan Fendoğlu, "Bilgi edinme hakkının daha da güçlenmesi için çalışmalarımızın kararlılıkla devam ettiğini kamuoyuna saygılarımızla belirtiriz. Uluslararası Bilgi Edinme Hakkı Günümüz kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Hasan Tahsin Fendoğlu, Birleşmiş Milletler, Eylül, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanı Fendoğlu'ndan Uluslararası Bilgi Edinme Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanı Fendoğlu'ndan Uluslararası Bilgi Edinme Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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