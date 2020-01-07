Bilgi Evi'nde spor faaliyetleri başladı - Son Dakika
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Bilgi Evi'nde spor faaliyetleri başladı

6 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Bilgi Evi'nde öğrencilerin faydalanacağı spor faaliyetleri başladı.

Bilgi Evi'nde spor faaliyetleri başladı, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Bilgi Evi'nde öğrencilerin faydalanacağı spor faaliyetleri başladı.


Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Bilgi Evi öğrencilerinin yararlanacağı spor faaliyetleri start aldı. Spor faaliyetleri kapsamında futbol, basketbol, tenis, voleybol gibi birçok spor dalları öğrencilerin hizmetine sunuldu.


Spor faaliyetleri, profesyonel spor eğitmenlerince ve uygun programlar dahilinde hazırlanarak belli günler ve saatlerde gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi spor tesislerinde gerçekleşen antrenmanlara öğrenciler belediyeye ait servis araçlarıyla götürülüyor. Bilgi Evi Spor Kulübüne kayıt yapan yüzlerce öğrenci bu imkanlardan yararlanıyor. Öğrencilere hem bedenen hem de psikolojik olarak katkı sunulması amaçlanan spor faaliyetleri futbol kursu ile başladı. Spor faaliyetlerinden faydalanan öğrenciler, bu imkanları sağlayan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:23 Kaynak: İHA
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