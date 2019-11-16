Son Dakika Haberleri: Bilgi evi öğrencilerinden ESER'li öğrencilere sürpriz ziyaret
Son Dakika Güncel Bilgi evi öğrencilerinden ESER'li öğrencilere sürpriz ziyaret - Son Dakika

Bilgi evi öğrencilerinden ESER'li öğrencilere sürpriz ziyaret

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bilgi evleri, engelli kardeşlerini unutmadı.

Bilgi evi öğrencilerinden ESER'li öğrencilere sürpriz ziyaret, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bilgi evleri, engelli kardeşlerini unutmadı. Öğrenciler Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER) öğrencilerine yaptıkları sürpriz ziyaretle engelli çocukların yüzünü güldürdü.


Bilgi evi öğrencileri engelli kardeşlerini kapıda karşılayarak onlara sürpriz yaptı. ESER kapısını balonlarla süsleyen bilgi evi öğrencileri, özel kardeşlerini "otizmin farkındayız kardeşlerimizin yanındayız" pankartı açarak alkışlar eşliğinde karşıladı. Daha sonra öğrenciler, bilgi evi öğretmenleriyle birlikte ESER bahçesinde müzik ziyafeti verdi. Şarkıların söylendiği etkinlikte öğrenciler doyasıya dans edip eğlendi.


"Bizim çocuklarımız melek"


Etkinliğe katılan velilerden Derya Sağlam, Eyüpsultan Belediyesi'nin engelli çocuklar için çok güzel faaliyetler yaptığını ifade ederek şunları söyledi: "4 yıldır ESER'e geliyoruz. Aksaray'da yaşanan kötü hadise karşısında da bizler güçlü durmalıyız. Güçlü anneleriz. Bizim çocuklarımız melek, onların hiçbir suçu günahı yok. Diğer çocukların olduğu gibi bizim çocuklarımızın da eğitim hakkı var. Belediye Başkanımız Deniz Köken'e de bizlere böyle imkanlar sağladığı için ayrıca teşekkür ediyoruz."


Etkinliğe katılan bilgi evi öğrencileri, özel kardeşlerine moral vermek için geldiklerini ve onları çok sevdiklerini söyledi. Onlarla oyun oynayıp şarkı söyleyen çocuklar, oldukça güzel vakit geçirdi. Üzüntülerini mutluluğa çevirmek için geldiklerini ifade eden öğrenciler, engelli arkadaşlarını mutlu etmenin sevincini yaşadı. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:49 Kaynak: İHA
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