Son Dakika Haberleri: Bilgi Evleri geleceğe ışık tutuyor
Son Dakika Güncel Bilgi Evleri geleceğe ışık tutuyor

Bilgi Evleri geleceğe ışık tutuyor

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi'nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Bilgi Evleri, birbirinden farklı eğitim programıyla yüzlerce vatandaşa hizmet veriyor.

Bilgi Evleri geleceğe ışık tutuyor, System.String[]

Osmangazi Belediyesi'nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Bilgi Evleri, birbirinden farklı eğitim programıyla yüzlerce vatandaşa hizmet veriyor.


Osmangazi Belediyesi tarafından "Geleceği Şansa Bırakmıyoruz" düşüncesiyle hayata geçirilen Bilgi Evleri'nde, çocuk ve gençlerin eğitimine destek veriliyor. Demirkapı, Hüdavendigar, Mehmet Akif ve Emek Bilgi Evi'nde eğitim gören bin 100 öğrenci, özgüveni yüksek fertler olarak sevgiyle yarınlara hazırlanıyor. Çocuk faaliyet sınıfı, akıl ve zeka oyunları, resim, el sanatları, satranç, drama eğitimleriyle hizmet veren Bilgi Evleri, zengin kütüphanesi ve ders çalışma salonlarıyla da dikkat çekiyor. Sosyal hayatın gelişimine katkı sağlayarak kültürel faaliyet alanları oluşturan Bilgi Evleri, kış dönemi boyunca öğrencileri bekliyor.


Eğitim alanında yaptıkları çalışmalarla Türkiye'ye örnek olduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Belediye olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak projeler ortaya koyuyoruz. Çocuklarımızın zamanlarını Bilgi Evleri'nde verimli bir şekilde geçirmesi bizleri sevindiriyor. Bizler de geleceğimizin teminatı, güçlü Türkiye'mizin mimarı olacak çocuklarımızın daha iyi eğitim almaları için elimizden gelen desteği veriyoruz" dedi.


Dündar, Bilgi Evleri'nde ebeveynlere çocukların meseleleri, problem çözme teknikleri, çocuk yetiştirmenin püf noktaları gibi önemli konularda uzmanlar yardımı ile eğitim seminerleri düzenlediklerini de ifade etti. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Bilgi Evleri, Osmangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü
Talisca'yı Çin vatandaşı yapmak için harekete geçildi Altunizade metrobüs durağında yine izdiham yaşandı! Vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi Hamsi 5 liraya düştü, vatandaşlar balıkçılara akın etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 19:43:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilgi Evleri geleceğe ışık tutuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]