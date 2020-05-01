Bilgi Evleri'nde sağlık çalışanları için bin adet siperlik üretildi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Bilgi Evlerinde bin adet yüz koruyucu siperlik üretildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) vatandaşların sağlığını korumak için çalışmaların her alanda aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

Çalışmalar kapsamında Bilgi Evlerinde üç boyutlu yazıcılarla sağlık çalışanları için siperlik üretildiği belirtilen açıklamada, "Şimdiye kadar bin adet siperlik üreten Bilgi Evleri, ürettiği tüm siperlikleri sağlık çalışanlarına ulaştırdı." ifadeleri kullanıldı.