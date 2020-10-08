Bilgi Evleri'nden EBA hizmeti - Son Dakika

Bilgi Evleri'nden EBA hizmeti

08.10.2020 12:22
Bilgi Evleri'nden EBA hizmeti, System.String[]

Osmangazi Belediyesi'nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Bilgi Evleri, uzaktan eğitime katkı sunmak amacıyla EBA erişim noktası olacak.

Osmangazi Belediyesi'nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Bilgi Evleri, uzaktan eğitime katkı sunmak amacıyla EBA erişim noktası olacak.

Eğitim alanında önemli çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, pandemi döneminde uzaktan eğitime geçen öğrencilere desteğini sürdürüyor. İhtiyaç sahibi 8 ve. 12. sınıf öğrencilerine tablet dağıtan Osmangazi Belediyesi, şimdi de "Geleceği Şansa Bırakmıyoruz" düşüncesiyle hayata geçirdiği Bilgi Evleri'ni ücretsiz EBA erişim noktasına dönüştürüyor.

Hüdavendigar, Emek ve Mehmet Akif Bilgi Evleri'nde açılacak bilgisayar sınıfları hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının üst seviyede tutulacağı sınıflardan öğrenciler gönül rahatlığıyla faydalanabilecek. EBA erişim noktalarından yararlanmak isteyen öğrenciler, velileriyle birlikte bilgi evlerine başvuru yapabilecek.

Uzaktan eğitim süresince öğrencilere mağduriyet yaşatmayacaklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Geleceğimizin teminatı, güçlü Türkiye'mizin mimarı olacak çocuklarımızın daha iyi eğitim almaları için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. EBA'ya erişimde zorluk çeken dar gelirli öğrencilerimize yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile tablet dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Şimdi ise öğrencilerimize Bilgi Evlerimizin bilgisayar sınıflarını açacağız. İnşallah, yaptığımız bu çalışmaların meyvelerini yakın zamanda alacağız. Bu imkandan faydalanmak isteyen öğrencilerimiz Hüdavendigar, Emek ve Mehmet Akif Bilgi Evleri'nde kayıt olabilirler. Tüm öğrencilerimizi davet ediyoruz" dedi. - BURSA

Bilgi Evleri'nden EBA hizmeti

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bilgi Evleri'nden EBA hizmeti - Son Dakika

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