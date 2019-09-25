Bilgi Evleri'ne bir haftada 6 bin 706 öğrenci kayıt yaptırdı

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'ne bir hafta içinde kayıt yaptıranların sayısı 6 bin 706 oldu.



2008 yılında kurulan Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri, 12. yılına merhaba dedi. Bilgi Evleri'nde 2019-2020 eğitim sezonu kayıtları başladı. Bilgi Evleri'ne bir hafta içinde 6 bin 706 öğrenci kayıt yaptırdı. İlçe genelindeki 17 Bilgi Evi'nde okul döneminde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, haftanın 5 günü branş öğretmenleri tarafından Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen ve İngilizce branşlarında dersler veriliyor. Bilgi Evleri'nde çocukların okul derslerinin yanında ilgi alanlarına göre etkinliklere katılacağı halk oyunları, modern dans, gitar, masa tenisi, satranç, bilgisayar, fotoğrafçılık, botanik, geri dönüşüm, müzik, başta olmak üzere 52 ayrı kulüp bulunuyor. Kulüplerde takım çalışmasını öğrenen ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunan öğrenciler, belediyenin veya başka kurumların programlarında yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor. Programların dışında kursiyerlere sinema, müze ziyaretleri, deniz ve doğa kampları gibi sürprizler de yapılıyor.



"42 bini aşkın öğrenci yararlandı"



Mutlu ve huzurlu geleceğin çocuklara yapılacak yatırıma bağlı olduğu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Değerlerimizi emanet edeceğimiz en önemli varlığımız olan çocuklarımızın vatan ve millet sevgisiyle yetişmesini istiyoruz. Sevginin, saygının, dürüstlüğün, inancın, ahlakın ne olduğunu bu yaşta öğreniyorlar. Bugüne kadar bu kurumlardan 42 bini aşkın öğrenci yararlandı. Yeni dönemin de hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - İSTANBUL