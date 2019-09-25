Son Dakika Haberleri: Bilgi Evleri'ne bir haftada 6 bin 706 öğrenci kayıt yaptırdı
Son Dakika Güncel Haber

Bilgi Evleri'ne bir haftada 6 bin 706 öğrenci kayıt yaptırdı

33 dakika önce

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'ne bir hafta içinde kayıt yaptıranların sayısı 6 bin 706 oldu.

Bilgi Evleri'ne bir haftada 6 bin 706 öğrenci kayıt yaptırdı, System.String[]

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'ne bir hafta içinde kayıt yaptıranların sayısı 6 bin 706 oldu.


2008 yılında kurulan Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri, 12. yılına merhaba dedi. Bilgi Evleri'nde 2019-2020 eğitim sezonu kayıtları başladı. Bilgi Evleri'ne bir hafta içinde 6 bin 706 öğrenci kayıt yaptırdı. İlçe genelindeki 17 Bilgi Evi'nde okul döneminde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, haftanın 5 günü branş öğretmenleri tarafından Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen ve İngilizce branşlarında dersler veriliyor. Bilgi Evleri'nde çocukların okul derslerinin yanında ilgi alanlarına göre etkinliklere katılacağı halk oyunları, modern dans, gitar, masa tenisi, satranç, bilgisayar, fotoğrafçılık, botanik, geri dönüşüm, müzik, başta olmak üzere 52 ayrı kulüp bulunuyor. Kulüplerde takım çalışmasını öğrenen ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunan öğrenciler, belediyenin veya başka kurumların programlarında yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor. Programların dışında kursiyerlere sinema, müze ziyaretleri, deniz ve doğa kampları gibi sürprizler de yapılıyor.


"42 bini aşkın öğrenci yararlandı"


Mutlu ve huzurlu geleceğin çocuklara yapılacak yatırıma bağlı olduğu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Değerlerimizi emanet edeceğimiz en önemli varlığımız olan çocuklarımızın vatan ve millet sevgisiyle yetişmesini istiyoruz. Sevginin, saygının, dürüstlüğün, inancın, ahlakın ne olduğunu bu yaşta öğreniyorlar. Bugüne kadar bu kurumlardan 42 bini aşkın öğrenci yararlandı. Yeni dönemin de hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, Bilgi Evleri, Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlkokulu karıştıran iddia! Öğrencinin kantinde ısırdığı ekmeğin içinden uyuşturucu çıktı
Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan Ahmet Kaya'nın şarkısını paylaştı Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Uysal: Enflasyondaki iyileşme sürecek Son dakika: Mevzuata aykırı ürün satışı yapan 3 bin 732 internet sitesine erişim engellenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 12:14:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilgi Evleri'ne bir haftada 6 bin 706 öğrenci kayıt yaptırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]