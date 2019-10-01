Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezlerinde eğitim yılı başlıyor

Eyüpsultan Belediyesinin ilçede yaşayan 5-25 yaş arası çocuk ve gençlerin, sosyal gelişimlerine, el becerilerinin gelişimine ve eğitimlerine katkı amacıyla hizmete aldığı Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezlerinde yeni eğitim yılı başlıyor.



Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezlerinde eğitim yılının açılışı için 13 Ekim'de saat 14.00'de Şerife Bacı Parkı'nda tören düzenlenecek. Törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katılacak. Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri, ilçedeki çocukların ve gençlerin enerjilerini, becerilerini doğru yönde kullanmalarına olanak sağlayarak yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanıyor. Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezlerinde verilen eğitimlerin en önemli özelliği, eğitimde bilgiden çok öğrencinin kişiliğine, yeteneğine, hedefine öncelik verilmesi. Örgün eğitimi destekleyici hizmetlerle 5-25 yaş arasındaki hedef kitlenin kişilik ve yetenek gelişimine odaklanılıyor.



11 Bilgi Evi ve 5 Gençlik Merkezi



Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 11 Bilgi Evi ve 5 Gençlik Merkezi olmak üzere toplam 16 merkezde eğitim veriliyor. Ayrıca müdürlüğe bağlı hizmet veren merkezler arasında 2 spor kompleksi, 5 Hanımlar Spor Salonu ve 4 Hanımlar Okul Salonu ile 11 merkez de bulunuyor. Eğitim verilen Bilgi evleri ve Gençlik Merkezleri şöyle açıklandı:



"Akşemsettin Bilgi Evi, Alibeyköy Bilgi Evi, Düğmeciler Bilgi Evi, Karadolap Bilgi Evi, Kemerburgaz Bilgi Evi, Nişanca Bilgi Evi, Silahtarağa Bilgi Evi, Şehit Musa Özalkan Rami Bilgi Evi, Güzeltepe Bilgi Evi, Yeşilpınar Bilgi Evi, Pirinççi Bilgi Evi, Eyüpsultan Gençlik Merkezi, Yeşilpınar Gençlik Merkezi, Güzeltepe Gençlik Merkezi, Pirinççi Gençlik Merkezi, Simurg Dil Evi, Bilişim Akademi, Drone Okulu, Robot Okulu, Ali Kuşçu Uzay Evi, Alibeyköy Spor Kompleksi, Şehit Osman Yumuk Spor Kompleksi."



Bin 200 kişiye hizmet veriliyor.



Öte yandan evde değerler eğitiminden 1-5'inci sınıflar yararlanırken bilgi evlerinden 4-8, gençlik merkezlerinden 9-12'inci sınıflar faydalanabiliyor. Eyüpsultan Belediyesi bilgi evleri, gençlik merkezleri ve spor komplekslerinde şimdiye kadar 63 bin 741 öğrenciye eğitim verildi. Yeni eğitim yılında da bilgi evleri, gençlik merkezleri, Bilişim Akademi, Dil Evi ve Ali Kuşçu Uzay Evi ve spor komplekslerindeki eğitimlere katılım için çok sayıda başvuru yapıldı. Gençlik merkezlerine bin 532 kişi, bilgi evlerine 3 bin 541 kişi, Bilişim Akademi'ye 258 kişi, Dil Evi'ne 221 kişi, Ali Kuşçu Uzay Evi'ne ise 48 kişi başvuruda bulundu. Ayrıca spor komplekslerinde halen bin 200 kişiye hizmet veriliyor. - İSTANBUL