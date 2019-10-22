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Son Dakika Güncel ' Bilgi Gençlik'ten 2. galibiyet

' Bilgi Gençlik'ten 2. galibiyet

1 saat önce

Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Merkezi'nin Basketbol Takımı 'Bilgi Gençlik' U14 kategorisinde Galatasaray'ı mağlup ederek gruptaki galibiyet sayısını ikiye yükseltti.

' Bilgi Gençlik'ten 2. galibiyet, System.String[]

Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Merkezi'nin Basketbol Takımı 'Bilgi Gençlik' U14 kategorisinde Galatasaray'ı mağlup ederek gruptaki galibiyet sayısını ikiye yükseltti. Bilgi Gençlik Takımı oyuncuları spor salonunda verdikleri asker selamı ile de askerlerimize mesaj gönderdi.

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Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:59 Kaynak: Bültenler
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