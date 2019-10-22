' Bilgi Gençlik'ten 2. galibiyet

Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Merkezi'nin Basketbol Takımı 'Bilgi Gençlik' U14 kategorisinde Galatasaray'ı mağlup ederek gruptaki galibiyet sayısını ikiye yükseltti. Bilgi Gençlik Takımı oyuncuları spor salonunda verdikleri asker selamı ile de askerlerimize mesaj gönderdi.