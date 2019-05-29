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"Bilgi Güçtür" projesi

24 dakika önce

Edirne Ticaret Borsası ve Bulgaristan'ın Yambol Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde hayata geçirilen "Bilgi Güçtür" projesi kapsamında borsa üyeleri dış ticaret konusunda eğitim alacak.

Edirne Ticaret Borsası ve Bulgaristan'ın Yambol Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde hayata geçirilen "Bilgi Güçtür" projesi kapsamında borsa üyeleri dış ticaret konusunda eğitim alacak.
Türkiye- Avrupa Birliği İş Diyaloğu Hibe Programı kapsamında gerçekleştirilen projenin tanıtım toplantısı kentteki bir otelde gerçekleştirildi.
Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, toplantıda yaptığı konuşmada, projenin Avrupa Birliği üyesi odalar ile yeni iş alanları oluşturulmasına katkı sağlayacağını söyledi.
Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki odalarla işbirliği içinde olduklarını dile getiren Öztürk, "Projemiz ile hem insan kaynakları ve hizmet kalitesini geliştirerek Avrupa Birliği üyelik sürecinde borsamızın rolünü arttırmayı, hem de Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bulunan oda ve borsalar ile sürdürülebilir iş birliği fırsatlarının temelini atmayı amaçlıyoruz." dedi.
Edirne Ticaret Borsası'nın ticaret hacmiyle bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağladığını belirten Öztürk, şöyle devam etti:
"Bu rolün daha da kuvvetlendirilmesi, borsamızın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine katkı sağlamasına yardımcı olacaktır. Projemiz kapsamında Avrupa Birliği'nden gelen uzman eğitmenler, borsamız bünyesinde çalışan uzmanlara Avrupa Birliği ile dış ticaret ve fuarlara katılım eğitimleri verecektir. Eğitimler sonrası Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen tarım makineleri fuarı ile Hannover Ticaret ve Sanayi Odası ziyaret edilecektir. Bu çalışma ziyareti ile Avrupa Birliği üyesi odalar ile iş birliği fırsatlarımız arttırılacaktır."
Yambol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Stoycho Stoychev de Bulgaristan ve Türkiye'nin iki komşu ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'yi çok seviyoruz. Her gün binlerce vatandaşımız sınır komşumuz Edirne'ye gelerek alışverişlerini yapıp burada geziyorlar. Bu projede karşılıklı işbirliğinin artırılması açısından çok faydalı olacak." diye konuştu.
Proje koordinatörü Sadullah Kanar da 165 bin avroluk projenin 14 ay boyunca süreceğini belirterek projenin detaylarını anlattı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:50 Kaynak: AA
Türkiye, Avrupa Birliği, Edirne, Güncel
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