Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda "siber güvenlik" için beyin fırtınası - Son Dakika

Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda "siber güvenlik" için beyin fırtınası

03.12.2020 12:43
Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türkiye'nin siber güvenliği için gerek Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) gerekse siber olaylara müdahale ekiplerinin (SOME) insan kaynağının iyileştirilmesi ve hazırlık seviyelerinin artırılması...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türkiye'nin siber güvenliği için gerek Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) gerekse siber olaylara müdahale ekiplerinin (SOME) insan kaynağının iyileştirilmesi ve hazırlık seviyelerinin artırılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirterek, "SOME İletişim Platformuna kayıtlı 4 binden fazla siber güvenlik uzmanı, ülkemizin siber sahasını koruyor." dedi.

Bu yıl 13'üncüsü yapılan Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, siber güvenliğe ilişkin "beyin fırtınasına" sahne oldu.

Karagözoğlu, video konferans yöntemiyle yapılan etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla, bilgi ve iletişim teknolojilerinin öneminin yaşanarak görüldüğünü söyledi.

Fiziksel mesafeler artarken, teknolojiyle mesafelerin kapandığını ifade eden Karagözoğlu, bugün itibarıyla Türkiye'nin fiber altyapı uzunluğunun 413 bin kilometreyi aştığını, toplam geniş bant internet abone sayısının da yaklaşık 81 milyona ulaştığını bildirdi.

Karagözoğlu, "Geniş bant internet abonelerinin 65 milyonu mobil, 16 milyonu ise sabit geniş bant hizmeti alırken, geçen 3 aylık dönemde oluşan yaklaşık 9 milyon terabayt toplam trafiğin 7,1 milyonu sabit, 1,8 milyonu ise mobil aboneler tarafından kullanılmış ve bir yıl öncesine göre kullanım yüzde 50'den fazla artış göstermiştir." diye konuştu.

Kamu hizmetlerinde sayısal dönüşümün etkilerini giderek artırdığına işaret eden Karagözoğlu, güncel verilere göre 700'e yakın kurum ve kuruluşun, 5 bin 300 civarında hizmetinin e-Devlet Kapısı üzerinden kayıt yaptıran 51,5 milyonu aşan vatandaşa ulaştığı bilgisini verdi.

"Milli 5G için hızlı adımlarla çalışıyoruz"

Karagözoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Milli Teknoloji Hamlesi"ne, kurum olarak tüm güçleriyle destek olduklarına dikkati çekerek, "Uçtan uca yerli ve milli 5G hedefimiz doğrultusunda paydaşlarımızla daha da hızlı adımlarla çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Siber saldırıların gün geçtikçe artmasına değinen Karagözoğlu, BTK bünyesindeki USOM ile siber tehditleri önlemek amacıyla alarm, uyarı ve duyurulara ilişkin faaliyetler yürüttüklerini, kritik durumlarda yerinde müdahale ekipleriyle olayların kontrolünün sağlanmasında önemli bir rol üstlenildiğini dile getirdi.

4 binden fazla siber güvenlik uzmanı iş başında

Karagözoğlu, Türkiye'nin siber güvenliğini sağlamak için büyük bir ekiple çalıştıklarını vurgulayarak, "SOME'ler, kurumların ve kritik altyapı sektörlerinin korunmasına yönelik olarak USOM'un koordinasyonunda 7/24 görevlerinin başında yer alıyor. Teknik seviyede USOM, sektörel SOME'ler ve kurumsal SOME'ler olarak şekillenen siber güvenlik yapılanmamızda, SOME İletişim Platformuna kayıtlı 4 binden fazla siber güvenlik uzmanı, ülkemizin siber sahasını koruyor." bilgisini verdi.

Siber güvenliğin farklı alanlarında BTK Akademi ve USOM tarafından 4 bin 500'ün üzerinde kişiye eğitim verdiklerini aktaran Karagözoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz ülkemizin gençliğine güveniyoruz. Fırsat verildiğinde gerekli eğitimleri aldıklarında gençlerimizin büyük başarılara imza atacaklarına inanıyoruz. Bu yolda eğitim ve kapasite geliştirme çalışmalarımız salgın döneminde de çevrimiçi ortamlarda devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürüttüğümüz '1 Milyon Yazılımcı Projesi' ile de kamuda ve özel sektörde, bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız, BTK Akademi Eğitim Portalı üzerinden 13 kategoride, 31 eğitimden yararlanarak iş analisti, network uzmanı, web tasarım uzmanı, siber güvenlik uzmanı, yazılım geliştirme uzmanı ve benzeri iş gruplarında istihdam edilmek üzere kendilerini yetiştirebilme imkanı elde ediyorlar."

"Güven kritik faktör"

Kovid-19 salgınıyla mücadelede, verilerin etkili ön müdahalelerin oluşturulmasında kritik rol oynadığının görüldüğünü belirten Karagözoğlu, "Veri paylaşımının ve veriye dayalı analizlerin, iyileşme ve direnç oluşturma aşamasında önemli bir rol oynayacağını görüyoruz. Verilerin sağladığı kolaylıklardan faydalanırken, burada en önemli husus kişisel verinin korunması ve mahremiyetinin sağlanması konusunda gerekli tedbirlerin alınmış olması ve güvenliğinin sağlanması. Son yıllarda kişisel verilerin üretimi ve paylaşımının da arttığını görüyoruz. Yapay zeka, nesnelerin interneti ve büyük veri analitiği gibi veri açısından zengin teknolojilerin hızla ortaya çıkmasıyla birlikte, 'güven' ekonomilerin ve toplumların sayısal dönüşümünde güçlü bir şekilde kritik bir faktör olmaya devam ediyor." dedi.

Kamu ve tüm paydaşların bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimine destek olurken, bilgi güvenliğini en üst düzeyde sağlamak adına tüm gayretlerini göstermeleri gerektiğini ifade eden Karagözoğlu, "Bu sürecin içinde yer alan paydaşların aynı dili konuşması büyük önem arz ediyor. Ortak dilin oluşturulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması anlamında bu tür etkinliklerin önemli platformlar olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı"

Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Atalay da güvenli veri paylaşımı ve verilerin uluslararası dolaşımda güvenli kullanılabilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Atalay, "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı. Veriler artık tüm ülkelerin ve kurumların altın değerindeki hazineleridir. Bunların kıymeti bilinmeli, bunlardan yararlanmalı ve bunlar korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Veri merkezlerinin gelişip büyüyebilmesi için veri merkezleri pazarı ve iş alanının teşvik edilmesi gerektiğini dile getiren Atalay, altyapının iyileştirilmesinin de önem taşıdığını kaydetti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, Kriptoloji, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda 'siber güvenlik' için beyin fırtınası - Son Dakika Ekonomi


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