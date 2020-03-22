Bilgi kirliliği de 'Covid-19' gibi halk sağlığını tehdit ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilgi kirliliği de 'Covid-19' gibi halk sağlığını tehdit ediyor - Son Dakika

Bilgi kirliliği de 'Covid-19' gibi halk sağlığını tehdit ediyor

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, korona virüsle ilgili kaynağı belirsiz içeriklerin de en az virüs kadar tehlikeli olduğuna işaret eden bir video paylaşarak, bilgi kirliliği oluşturan söylentilere itimat edilmemesi ve konuyla ilgili resmi açıklamaların takip edilmesi tavsiyesinde bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, korona virüsle ilgili kaynağı belirsiz içeriklerin de en az virüs kadar tehlikeli olduğuna işaret eden bir video paylaşarak, bilgi kirliliği oluşturan söylentilere itimat edilmemesi ve konuyla ilgili resmi açıklamaların takip edilmesi tavsiyesinde bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Covid-19 ile ilgili bilgi kirliliğine dikkati çeken bir mesaj ve video paylaştı. Altun, mesajında "Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar... Korona virüs ile ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın, hepsi en az virüs kadar tehlikeli. Çözüm; resmi açıklamaları takip edelim" ifadelerini kullandı.

"KAYNAĞI DOĞRULANMAMIŞ BİLGİYİ YAYMAYIN"

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoda ise bilgi kirliliğinin de Covid-19 gibi halk sağlığını tehdit ettiği vurgulanıyor.

Konuyla ilgili resmi kurumların açıklamalarının takip edilmesi gerektiği belirtilen videoda, "Bu görüntüler hastanede gizli çekilmiş", "Doktor tanıdığımız söyledi", "Vaka sayısı gizleniyor", "Test yapılmıyor", "Ölü sayısı açıklanandan fazla" şeklinde söylenti, kehanet, komplo teorisi üreten ve yayan kullanıcıların uyarılması, engellenmesi ya da bildirilmesi tavsiye ediliyor.

"Anlık mesajlaşma uygulamaları ile yayılan yönlendirilmiş ya da 'kopyala yapıştır' iletilere itimat etmeyin. Haberi paylaşan kişiye daima haberin kaynağını sorun. Kaynağı doğrulanmamış bilgiyi yaymayın" denilen videoda, "Şeffaflık, farkındalık ve dayanışma hepimizi güçlendirir. Komplo teorilerine, cehalete, kutuplaşmaya bilgi kirliliğine hayır" mesajı veriliyor.

(Derya Yetim/İHA)

Bilgi kirliliği de 'Covid-19' gibi halk sağlığını tehdit ediyor

Fahrettin Altun, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:50 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti "Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce "En iyisi yakalanmamak" diyeceksiniz
"Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti         
18:20
Ronaldo'nun koronavirüs testi negatif çıktı Ronaldo'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
17:59
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek         
09:37
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi         
20:08
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı         
19:04
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak         
16:18
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti         
14:14
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı         
13:22
Yetkililerin uyarılarını dikkate almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti Yetkililerin uyarılarını dikkate almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti         
13:18
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı         
13:08
Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni isim Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni isim Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu         
12:53
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı         
11:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 18:28:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilgi kirliliği de 'Covid-19' gibi halk sağlığını tehdit ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]