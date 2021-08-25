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Bilgi kirliliği Şanlıurfa'yı kırmızıda bıraktı (2) - Son Dakika

Bilgi kirliliği Şanlıurfa'yı kırmızıda bıraktı (2)

25.08.2021 15:30
Bilgi kirliliği Şanlıurfa'yı kırmızıda bıraktı (2), System.String[]

KANAAT ÖNDERLERİNDEN AŞI ÇAĞRISI Şanlıurfa'da koronavirüse karşı aşılama oranında kırmızı kategoride tek il olması nedeniyle valilik koordinesince kentte kaat önderleri İzzeddin Aksan, Salih Turgut, Bahaddin Parlakçı ve Ahmet Demirdöğen, vatandaşların ikna olması için çağrıda bulundu.

KANAAT ÖNDERLERİNDEN AŞI ÇAĞRISI

Şanlıurfa'da koronavirüse karşı aşılama oranında kırmızı kategoride tek il olması nedeniyle valilik koordinesince kentte kaat önderleri İzzeddin Aksan, Salih Turgut, Bahaddin Parlakçı ve Ahmet Demirdöğen, vatandaşların ikna olması için çağrıda bulundu.

Koronavirüs salgınında Türkiye'nin en yüksek riskli illeri arasında bulunan ve aşılamada nüfusa oranla en az aşı yaptıran tek kırmız kategoride yer alan Şanlıurfa'da yaşayan kanaat önderleri, vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu. Türkiye genelinde koronavirüs salgınına karşı en az 1 doz aşı yaptıran 18 yaş ve üstü nüfusun aşılanma ortalaması yüzde 75,16'ya ulaşırken, Şanlıurfa yüzde 53,1 aşılanma oranıyla, yüksek riskli kırmızı kategorideki son ve tek il oldu.Şanlıurfa Valiliği koordinesinde sağlık teşkilatı, güvenlik birimleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının aşılanma oranını yükseltmeye yönelik çabalara bir destek de Şanlıurfa'da yaşayan kanaat öndenlerinden geldi. Şanlıurfa'da farklı eğitim merkezlerinde görev yapan 4 isim, koronavirüs salgınını önlemeye yönelik dünya çapında kabul gören en önemli tedbirin aşı olduğunu, genel kabul gören bu tedbire uymanın ise tüm Müslümanlar için vacip hükmünde olduğunu söylediler.Salgın hastalıklarla mücadele, tedbir, tedavi, kendini ve topluma koruma hususunu Kur'an hükümleri ve Hz. Peygamber'in hadisleriyle değerlendiren İzzeddin Aksan, Salih Turgut, Bahaddin Parlakçı ve Ahmet Demirdöğen, aşı olmayanların başkalarının hayatını da riske atması nedeniyle büyük vebal altına girdiklerini anlattı.Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, -

Bilgi kirliliği Şanlıurfa'yı kırmızıda bıraktı (2)
Bilgi kirliliği Şanlıurfa'yı kırmızıda bıraktı (2)
Bilgi kirliliği Şanlıurfa'yı kırmızıda bıraktı (2)
Bilgi kirliliği Şanlıurfa'yı kırmızıda bıraktı (2)
Bilgi kirliliği Şanlıurfa'yı kırmızıda bıraktı (2)

Salih Turgut, Koronavirüs, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilgi kirliliği Şanlıurfa'yı kırmızıda bıraktı (2) - Son Dakika


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