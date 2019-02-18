Son Dakika Haberleri: BİLGİ'li Öğrencilerden Özgün Tasarımlar

BİLGİ'li Öğrencilerden Özgün Tasarımlar

1 saat önce

Bilgi Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin tasarımlarından oluşan sergi, santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde kapılarını açtı.

BİLGİ'li Öğrencilerden Özgün Tasarımlar, System.String[]

24 Şubat'a kadar devam edecek sergide öğrencilerin tasarımlarının yanı sıra tasarım süreçlerini gözler önüne seren eskiz çalışmaları ve hikayelere de yer veriliyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencileri tarafından Tasarım Stüdyosu dersi kapsamında hazırlanan sergide özel tasarımların yanı sıra eskizler ve hikayeler de yer alıyor. BİLGİ Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İrem Arıkan Ekşi ile Araştırma Görevlisi Ülker Tatlıdil'in yürütücülüğünü yaptığı sergide toplam 21 öğrencinin işleri yer alıyor. Sergi, öğrencilerin özgün tasarımcı kimliklerini keşfederken yaptıkları görsel, deneysel ve kavramsal araştırmaların izlerini taşıyor.

Tasarımın bir süreç olduğu vurgusundan özgün kesitler sunan sergi, 24 Şubat'a kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde sanat ve moda severlerin ziyaretine açık olacak.

Tasarımlarıyla sergiye katılan öğrenciler; Lal Kulaberoğlu, Ömer Ülger, Merve Abedan, Dilara Tamtürk, Haldun Aybars Sümerman, Lara Dirlik, Elif Kar, Bilgenaz Akyel, Duru Dodanlı, Laman Guluzade, Dilek Yılmaz, Kaan Karakoç, Pelin Su Sağ, Melek Darcan, Ayşenur Yılmaz, Aliya İsmail, Zeynep Rümeysa Aydemir, Ece Uslu, Ru'aa Zeitoun, İman Hamidi, Shakiba Hosseini.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:24 Kaynak: Bültenler

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Moda, Güncel
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