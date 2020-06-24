"Bilgi şüphesini yöneten aday YKS'de başarıyı artırır" - Son Dakika

"Bilgi şüphesini yöneten aday YKS'de başarıyı artırır"

Haftasonu gerçekleşecek YKS'nin, özellikle çoğu öğrencinin meslek seçimini belirlediği için öğrencilerin hayatlarının en önemli sınavlarından biri olduğunu belirten Uğur Koleji Rehberlik Servisi Koordinatörü Ebru Ceylan Tezer, "Bilgi şüphesini yöneten aday YKS'de başarıyı artırır" dedi.

Haftasonu gerçekleşecek YKS'nin, özellikle çoğu öğrencinin meslek seçimini belirlediği için öğrencilerin hayatlarının en önemli sınavlarından biri olduğunu belirten Uğur Koleji Rehberlik Servisi Koordinatörü Ebru Ceylan Tezer, "Bilgi şüphesini yöneten aday YKS'de başarıyı artırır" dedi.

Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim

Üniversite öğrencisi adayı 2.5 milyondan fazla kişi, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) kapsamında, 27 Haziran'da saat 10.15'te birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran'da saat 10.15'te ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile aynı gün saat 15.45'te üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girecek.

"BÖYLESİ ÖNEMLİ BİR SINAV İLK DEFA MASKELİ BİR ŞEKİLDE YAPILACAK"

Uğur Koleji Rehberlik Servisi Koordinatörü Ebru Ceylan Tezer, konu ile ilgili açıklamasında; "YKS, özellikle çoğunluğun meslek seçimini belirlediği için öğrencilerimizin hayatlarının en önemli sınavı. Böylesi önemli bir sınav ilk defa maskeli bir şekilde yapılacak. ÖSYM, üniversite öğrencisi adaylarını maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen aday, maske ya da siperlik ve dezenfektanı ile sınava girebilecekleri yönünde bilgilendirdi. Maskenin zorunlu olması öğrencilerimizin maskeye alışmalarını sağladı. Öğrencilerimizi metot eğitim dışında yoğun rehberlik çalışmaları ile psikolojik olarak da YKS'ye hazırladık. Özellikle Kovid-19 süreci başlar başlamaz uzaktan eğitim programında online sınavlar ile YKS'ye hiç ara vermeden, online eğitimin sağladığı 'geniş zaman' kavramı ile öğrencilerimizin okulda olduklarından belki de çok daha uzun bir şekilde blok ders süreleri ile ilgiyi ve bilgiyi canlı tutarak hazırladık. Kovid-19 psikolojisinden arınabilmeleri, geniş ve ferah hissetmeleri, hastalık kaygısından bir nebze olsun uzaklaşmaları için sosyal mesafesi organize edilmiş sınıflarda sınava girmeliler" dedi.

"DİKKATİ TOPLAMAK, SINAV STRESİ VE KAYGISIYLA BAŞ ETMENİN ANAHTARIDIR"

Özellikle sınava kalan son günler, konu tekrarları, bol bol soru çözümü, seri denemeler, önceki yıl ve yıllarda üniversite sınavından çıkan soruları çözmek için iyi bir fırsat olduğunu belirten Tezer, "Öğrencilerimizle birlikte özellikle rehberlik çalışmalarımızda 'Dikkat Dağınıklığının nedenleri ve Dikkati Toplama Metotları' konusunda egzersizler yapıyoruz. Sınav salonunda dikkatini toplayamayan öğrencilerin moral bozukluğu yaşamaması için 'Bilgi Şüphesi'ni en aza indirmek, sınavda 'Kesin Bilgi' psikolojisini sağlamak üzere etütlerimizi online olarak koordineli bir program ile gerçekleştirdik. Online sınavlarımızın yoğunluğunu uzaktan eğitim sürecine adapte ettik, kolay ulaşılabilir, öğrenciyi sıkmayan bir arayüz geliştirdik. Uzaktan eğitimde sınıflarımızın tam katılımı konusunda öğrenci ve velilerimizi rehberlik servisi olarak sürekli bilgilendirdik. Dikkatini toplayan, kendinden emin adayların sınav stresi ve kaygısıyla baş edebilecekleri konusunda öğrencilerimizi maksimum düzeyde yol gösterdik. Bilgi şüphesini yöneten aday YKS'de başarıyı artırır." diye konuştu.

(İHA)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ebru Ceylan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Bilgi şüphesini yöneten aday YKS'de başarıyı artırır' - Son Dakika

Son Dakika

23:09 Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi 21:35 Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak 21:31 Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi 18:16 Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 13:04 Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor 13:02 Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde binlerce kişiye ceza kesildi 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:32 Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 mağlup etti
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
22:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
22:01
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
21:56
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
21:46
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
21:45
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
21:40
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
21:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 23:32:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Bilgi şüphesini yöneten aday YKS'de başarıyı artırır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]