Son Dakika Haberleri: Bilgi 'Uluslararası Fizyoterapide Ağrı Sempozyumu'nu Düzenliyor

Bilgi 'Uluslararası Fizyoterapide Ağrı Sempozyumu'nu Düzenliyor

1 saat önce

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Uluslararası Fizyoterapide Ağrı Sempozyumu'nun ilkine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bilgi 'Uluslararası Fizyoterapide Ağrı Sempozyumu'nu Düzenliyor, System.String[]
İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Uluslararası Fizyoterapide Ağrı Sempozyumu'nun ilkine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 8 Mart'ta santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenecek sempozyumda akademisyen, doktor ve fizyoterapistler ağrının çeşitlerini, boyutlarını ve tedavi yöntemlerini tüm detaylarıyla ele alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek sempozyum iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturumda işlevsel egzersizlerde ağrının yol gösterici rolü ve ağrı algısı irdelenecek. İkinci oturumda ise ağrının duyusal katmanları, visseral problemler, manuel terapiler ve ağrının patofizyolojisinin yanı sıra diskojenik ağrı, ulusal ve uluslararası isimler tarafından aktarılacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:46 Kaynak: DHA

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, Ağrı, Güncel
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