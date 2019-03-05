Bilgi 'Uluslararası Fizyoterapide Ağrı Sempozyumu'nu Düzenliyor
1 saat önce
İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Uluslararası Fizyoterapide Ağrı Sempozyumu'nun ilkine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Uluslararası Fizyoterapide Ağrı
Sempozyumu'nun ilkine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 8 Mart
'ta santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenecek sempozyumda akademisyen, doktor ve fizyoterapistler ağrının çeşitlerini, boyutlarını ve tedavi yöntemlerini tüm detaylarıyla ele alacak İstanbul Bilgi Üniversitesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek sempozyum iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturumda işlevsel egzersizlerde ağrının yol gösterici rolü ve ağrı algısı irdelenecek. İkinci oturumda ise ağrının duyusal katmanları, visseral problemler, manuel terapiler ve ağrının patofizyolojisinin yanı sıra diskojenik ağrı, ulusal ve uluslararası isimler tarafından aktarılacak. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:46 Kaynak: DHA
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