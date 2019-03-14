Son Dakika Haberleri: Bilgi Üniversitesi İlbak Holding'e Satıldı

Bilgi Üniversitesi İlbak Holding'e Satıldı

2 saat önce

TÜRKİYE'nin önde gelen özel üniversitelerinden Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e satıldı.

Bilgi Üniversitesi İlbak Holding'e Satıldı, System.String[]
TÜRKİYE'nin önde gelen özel üniversitelerinden  Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e satıldı. 

ABD'li Laureate International Universitiesİ'nin sahibi olduğu Bilgi Üniversitesi'nin satışıyla ilgili görüşmlelerde, dün akşam son aşamaya gelindi. İlbak Holding ile 6 aydır süren görüşmelerde son imzaların Londra'da atıldığı öğrenildi Satış rakamına ilişkin henüz bilgi verilmezken, çoğunluk hissenin İlbak Holding'e geçtiği kaydedildi. Mustafa İlbak ve Murat İlbak'ın başında bulundukları holding, açık hava reklamcılığı alanında öne çıkıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:37 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'tan Boeing 737 MAX Kararı: Kullanmayacağım Son Dakika! Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı

Türkiye'nin Kenevir Üretim Merkezi Seçilen Vezirköprü'de Arazilere Talep Arttı Binali Yıldırım, Gündeme Bomba Gibi Düşen İstanbul Anketini Yorumladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 18:42:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilgi Üniversitesi İlbak Holding'e Satıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]