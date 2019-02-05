Son Dakika Haberleri: Bilgi Üniversitesi'nde Kurumsal İletişimin Geleceği Tartışılacak

Bilgi Üniversitesi'nde Kurumsal İletişimin Geleceği Tartışılacak

1 saat önce

- İSTANBUL Bilgi Üniversitesi yarın, 'Kurumsal İletişimde Gelecek Vizyonu' isimli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Bilgi Üniversitesi'nde Kurumsal İletişimin Geleceği Tartışılacak, System.String[]
- İSTANBUL Bilgi Üniversitesi yarın, 'Kurumsal İletişimde Gelecek Vizyonu'  isimli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Etkinlikte akademisyenler ve sektörün önde gelen profesyonelleri, kurumsal iletişimin yaşadığı dönüşüm sürecini ele alacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programı, yarın 'Kurumsal İletişimde Gelecek Vizyonu' etkinliğine ev sahipliği yapacak. Sektörün geleceğinin ele alınacağı etkinlik, santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programı'nın düzenlediği 'Kurumsal İletişimde Gelecek Vizyonu' etkinliğinde kurumsal iletişim alanında öngörülen değişimlerin yanı sıra sektörün mevcut durumu da değerlendirilecek.

Akademisyenler ve sektörün önde gelen profesyonelleri, kurumsal iletişimin yaşadığı dönüşüm sürecini ele alacak. Halka açık katılımla gerçekleştirilecek etkinlikte iletişim varlık danışmanlığı, sağlık iletişimi, eğlence dünyası, telekomünikasyon, inşaat sektöründe iletişim ve dijitalleşme gibi farklı temalar masaya yatırılacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:19 Kaynak: DHA

Halkla İlişkiler, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, Ekonomi
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