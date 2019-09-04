Bilgi üniversitesi vakfı'ndan açıklama

Bilgi Üniversitesi Vakfı, üniversitenin el değiştirdiği iddiaları haberi sonrası bir açıklama yaptı. Açıklamada 'Can Ailesi'nin destekçiler arasına katıldığı, mevcut akademik ve idari kadronun aynen görevine devam edeceği belirtildi.

Konuyla ilgili İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakfı adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyunun bilgisine;

Bilime ve eğitime destek vermek, üniversite eğitimine yeni bir soluk getirmek amacıyla, 1994 yılında kurulan Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'na yeni destekçilerimiz katılmıştır. Bu doğrultuda Can Ailesi, vakfımızın destekçileri arasındaki yerini almıştır. Destekçi katılımlarının, gerek vakfımızı gerekse vakfımız tarafından kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni olumlu yönde etkilediğini geçmişimiz bize göstermektedir.

Üniversitemizin mevcut yönetimi ile akademik ve idari kadroları bir değişiklik olmaksızın görevine devam ederken; Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı başta olmak üzere diğer tüm uluslararası iş birlikleri de büyüyerek sürecektir.

Üniversitemiz dün olduğu gibi bugün de eğitim yolculuğuna "Okul için değil, yaşam için öğrenme" ilkesiyle devam etmektedir. Yeni dönemde de öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve idari kadromuzla birlikte ülkemiz eğitim hayatına sağlayacağımız katkıların artacağına inancımız tamdır."