Erbaş: Kur'an'ın amacı iyi insanı yetiştirmek - Son Dakika

Erbaş: Kur'an'ın amacı iyi insanı yetiştirmek

23.10.2020 23:04
Erbaş: Kur'an'ın amacı iyi insanı yetiştirmek, System.String[]

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in ana amacına ilişkin, "İyi insana Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz 'muhsin' diyor.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in ana amacına ilişkin, "İyi insana Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz 'muhsin' diyor. Ayeti kerimede, 'Allah muhsinleri sever' buyuruyor. Demek ki Kur'an'ın, peygamberlerin, kitapların amacı, iyi insanı yetiştirmek, onu özündeki en güzel olma, ahsen-i takvim özelliğini son nefesine kadar korunması için gayret etmektir, çalışmaktır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde 'Bilgi ve Hikmet Işığında İyi İnsan Yetiştirme İdealimiz' başlıklı konferans verdi. Konferansa Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin, çok sayıda davetli ve akademisyen katıldı.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in ana amacının iyi insan yetiştirmek olduğunu söyledi. Ali Erbaş, Tin Suresi'nde insanın en güzel bir şekilde yaratıldığının anlatıldığını hatırlatarak, "Peygamberlerle, peygamberlere verilen kitaplarla, ahlaki ilkelerle ve Allah Teala'nın insana verdiği akılla oluşturulan ilimle insanın bu özelliğini muhafaza etmesine destek olmamız, yardımcı olmamız lazım. Kainatın yaratıldığı andan itibaren Allah'ın rızasına uygun üretilen ilmin hedefinin de bu olduğunu düşünüyorum" dedi.Allah'ın insanlara verdiği en büyük nimetin İslam olduğunu dile getiren Erbaş, "Peygamber Efendimiz İslam üzerinden Müslümanı tanımlıyor, Müslüman elinden ve dilinden emin olunan kimsedir. Demek ki İslam, elinden ve dilinden emin olunan bir insan, yani iyi insan oluşturma sistemidir. İyi insana Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz 'muhsin' diyor. Ayeti kerimede, 'Allah muhsinleri sever' buyuruyor. Demek ki Kur'an'ın, peygamberlerin, kitapların amacı, iyi insanı yetiştirmek, onu özündeki en güzel olma, ahsen-i takvim özelliğini son nefesine kadar korunması için gayret etmektir, çalışmaktır. İnsana düşen bu değerini muhafaza etmek, onun için gayret etmektir" diye konuştu.'İNSANIN AKLINA ZARAR VERİRSENİZ HARAM İŞLEMİŞ OLURSUNUZ'Erbaş, Allah'ın insana bilme ve anlama kabiliyeti verdiğini belirterek, şöyle konuştu: "Biz buna akıl, idrak diyoruz ve korunması gerekiyor. Zarurat-ı hamse denilen beş korunması gereken husus vardır. Allah Teala'nın yarattığı herkesin temel hak ve özgürlükleridir bunlar. Dinin, aklın, malın, canın ve neslin korunması farzdır. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun Fetvalar kitabında aynen şöyle yazıyor, zarurat-ı hamse denilen beş şeyin korunması farzdır. Bu beş şeye zarar veren her şey de haramdır. İnsanın dinine engel olmak isterseniz haram işlemiş olursunuz. Aklına zarar vermek isterseniz haram işlemiş olursunuz. Canına zarar verirseniz, Kur-an'da insan öldürenin ebediyen cehennemlik olduğu anlatılıyor. İnsan öldürmek en büyük günahlardandır. Malına zarar verirseniz, haksız yere malını alırsanız haram işlemiş olursunuz. Nesle, insanoğlunun nesline zarar verirseniz haram işlemiş olursunuz."Hazreti Muhammed'in, 'Allah'ım senden faydalı ilim isterim' ve 'Allah'ım faydasız ilimden sana sığınırım' dualarını çokça yaptığını hatırlatan Erbaş, "Onun için bizim edindiğimiz bilgi aklımıza fayda vermeli. Aklımızı, neslimizi, dinimizi, canımızı, malımızı korumalı" ifadelerini kullandı.'ÇOCUKLARIMIZIN BİLGİSİ DE OLSUN, AHLAKI DA OLSUN'Erbaş, bilgi ve hikmet ışığında iyi insan yetiştirmekte ahlakın öneminin altını çizerek şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı, gençlerimizi ve öğrencilerimizi yetiştirirken güzel ahlaklı olmalarına da dikkat edeceğiz. Eğer ahlak yoksa bilgisi ne kadar çok olursa olsun, o bilgisinden ne kendisine ne de topluma fayda gelir. Bilgisi de olsun, ahlakı da olsun. Bizim medeniyetimiz ahlak medeniyetidir. Diyanet İşleri Başkanlığı, üniversiteler ve tüm eğitim kurumları olarak ahlaklı insan yetiştirme noktasındaki çabalarımızı artırmalıyız. 'Ağaç yaşken eğilir' diye bir atasözümüz vardır. Onun için küçük yaşlarda çocuklarımıza ahlak ilkelerini öğretmeliyiz. Onlara rol model olmalıyız. Okul öncesi eğitime çok önem vermeliyiz. Ülkemizde çok geç başladığını düşünüyorum. Okul öncesi eğitimde de ahlak ilkelerini çocuklarımıza yetişme çağlarında öğretmemiz gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 4- 6 yaş grubu Kur'an kursları diye bir proje başlattık. Kur'an kursu öğreticisi bayan hocalarımız onlara adeta annelik yaparcasına çocuklarımıza ahlak ve değerler eğitimi vermeye çalıştılar. Rabbimizi, Peygamberimizi, Kur'an'ı tanıtmak, bu aynı zamanda bir karakter eğitimidir."


Erbaş: Kur'an'ın amacı iyi insanı yetiştirmek
Erbaş: Kur'an'ın amacı iyi insanı yetiştirmek
Erbaş: Kur'an'ın amacı iyi insanı yetiştirmek
Erbaş: Kur'an'ın amacı iyi insanı yetiştirmek
Erbaş: Kur'an'ın amacı iyi insanı yetiştirmek
Erbaş: Kur'an'ın amacı iyi insanı yetiştirmek
Erbaş: Kur'an'ın amacı iyi insanı yetiştirmek
Erbaş: Kur'an'ın amacı iyi insanı yetiştirmek
Erbaş: Kur'an'ın amacı iyi insanı yetiştirmek
Erbaş: Kur'an'ın amacı iyi insanı yetiştirmek
Erbaş: Kur'an'ın amacı iyi insanı yetiştirmek
Erbaş: Kur'an'ın amacı iyi insanı yetiştirmek

Diyanet İşleri Başkanlığı, Konferans, Asker, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erbaş: Kur'an'ın amacı iyi insanı yetiştirmek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kasımpaşa-Göztepe maçında VAR incelemesinin uzun sürmesi tartışmalara neden oldu Sahte içki faciasının vahametini gözler önüne seren olay! Çay termosuyla alkol satıyormuş ABD'den S-400 testi için Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Başka işbirliklerine engel olmaya devam ediyor Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı Geri sayım başladı! Koronavirüs aşısında kasım sonu itibarıyla sonuç alınabilir Seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu "Evde ek iş" tuzağına düşmeyin! Yüzlerce kişi mağdur oldu 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi
İlker Başbuğ: En büyük hayalim Türkiye ile Azerbaycan'ı tek devlet olarak görmek İlker Başbuğ: En büyük hayalim Türkiye ile Azerbaycan'ı tek devlet olarak görmek         
22:58
Türkiye'den yeni Navtex ilanı! Akdeniz 3 gün atış eğitimi yapılacak Türkiye'den yeni Navtex ilanı! Akdeniz 3 gün atış eğitimi yapılacak         
22:41
Paşinyan'dan gerilimi artıracak çıkış: Dağlık Karabağ'a Rus barış gücünün yerleştirilmesine razıyız Paşinyan'dan gerilimi artıracak çıkış: Dağlık Karabağ'a Rus barış gücünün yerleştirilmesine razıyız         
21:57
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına tepki gösterdi: Şiddetle kınıyorum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına tepki gösterdi: Şiddetle kınıyorum         
21:49
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Kışın yakın mesafede koronavirüsün bulaş riski 1-2 dakikaya iniyor Bilim Kurulu Üyesi Kara: Kışın yakın mesafede koronavirüsün bulaş riski 1-2 dakikaya iniyor         
21:24
Son Dakika: Türkiye'de 23 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybetti, 2165 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybetti, 2165 yeni hasta tespit edildi         
20:44
Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor         
19:31
Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi         
19:12
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada         
16:48
15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı         
16:44
Bursa'da Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 23:28:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erbaş: Kur'an'ın amacı iyi insanı yetiştirmek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei