- Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Bilişim Vadisi'nde konuşuldu

KOCAELİ - En büyük Kamu-Özel sektör buluşması olmaya aday gösterilen Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Marmara bölgesinin en etkili Bilgi ve İletişim Teknolojileri Etkinliği ve en büyük Kamu-Özel sektör buluşması olmaya aday gösterilen Kamu Bilgi ve İletişim Konferansı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesindeki Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen konferansta Bilişim Vadisi Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Güleryüz, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, T.C. Sağlık Bakanlığı Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Dairesi Başkanı M. Fatih Ulucam, İstanbul Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakiran, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Emre Öğütcen, Türkiye Bilişim Derneği Yönetim kurulu Başkanı Rahmi Aktepe gibi alanında uzman Kişilerin konuşmacı olarak katıldığı konferansa 500 kişilik üst düzey yönetici ve Kamu Temsilcileri de hazır bulundu.

Konular uzmanları tarafından tartışıldı

Dijital Dönüşüm, Dijital Dönüşüm Yol Haritası, Endüstri 4.0, Yapay Zeka, IoT Teknolojisi ve Stratejileri, Akıllı Şehirler, Endüstriyel Akıllı Üretim, Siber Güvenlik, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Dijital Para Birimleri ve Teknolojileri, Son Teknoloji Deneyimleri gibi konuların tartışıldığı etkinlikte, yerli üretim yapan bir çok firmada stant açarak ürün ve hizmetlerini tanıttı.