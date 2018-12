Bilgi Yarışmaları Cebe Girdi

Önceden televizyon kanallarında yayınlanan bilgi yarışmaları, mobil teknolojilerin gelişmesiyle cebe girdi.

MUSAB TURAN - Önceden televizyon kanallarında yayınlanan bilgi yarışmaları, mobil teknolojilerin gelişmesiyle cebe girdi. Yüz binlerce vatandaş mobil bilgi yarışmalarına cep telefonlarından bağlanabiliyor, canlı yayında kendilerine yöneltilen soruları istenilen sürede doğru cevaplayarak para kazanabiliyor.



AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, dijital platformlarda sayısı çoğalan canlı bilgi yarışmaları, ev hanımı, öğrenci, sivil ve memur olmak üzere toplumun her kesimi ve her yaş grubu tarafından rağbet görüyor.



Vatandaşlar mobil bilgi yarışmalarıyla hem bilgilerini test ediyor hem de para kazanıyor.



Türkiye'nin en çok indirilen mobil oyunu Hadi'nin kurucularından Emre Ulusoy, Hadi'nin üye sayısının önceki hafta sonu 6,5 milyonu aştığını söyledi.



Mobil oyunu günde 40-45 bin kişinin indirdiğini anlatan Ulusoy, "Her gün binlerce kişi ödül kazanıyor. Şimdiye kadar bir kişinin bir yarışmada kazandığı en yüksek meblağ 20 bin TL oldu. Şimdiye kadar toplam 3 milyon TL'den fazla ödül dağıtıldı." bilgilerini verdi.



Ulusoy, uygulamayı hizmete sundukları App Store'da ilk 60 günün 45 gününde indirme sayılarında birinci sırada yer aldıklarını ifade ederek, "29 Ekim tarihinde App Store tarafından günün uygulaması seçildi. Son 4 aydır App Store tüm kategorilerinde 1. ya da 2. sırada yer alıyor. Bayramın ilk günü 20 bin TL ödül dağıtıldı ve 75 bin yeni üye kazanıldı. 30 Ağustos'ta BİP sponsorluğunda 30 bin TL ödül dağıtıldı ve 110 bin yeni üye kazanıldı." diye konuştu.



- "Aynı anda ortalama 400 bin kişi yarışıyor"



Hadi Kurucularından Gökhan Örün de, Hadi'de aynı anda ortalama 400 bin kişi yarıştığını ifade ederek, platformda 10 Aralık'ta 804 bin kişinin aynı anda yarıştığını kaydetti.



Hadi'nin başarısında 20 mühendisin emeği bulunduğunu aktaran Örün, ekibin tamamında ise 60 kişinin görev yaptığını aktardı.



Örün fikrin doğuşuna ilişkin şu bilgileri verdi:



"Fikir, Hadi'nin yatırımcılarından Oscar ödüllü prodüktör Nick Reed tarafından ortaya atıldı. 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının devamı niteliğindeki format, video ve canlı yayın trendi ile harmanlanarak süreç başladı. Emre Ulusoy, ben ve Lena Software ekibi tarafından kuruldu. Nick Reed, uygulamaya mentorluk ve kreatif pazarlama desteği de veriyor.



- Bilgiler "Eleq'ten geçiyor"



Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Ramazan Demir de, yarışmaseverlere sundukları Eleq bilgi yarışmasının hazırlıklarına Kasım 2017'de başladıklarını söyledi.



Kodlaması, tasarımı ve içeriği özgün şekilde geliştirtirilen Eleq'in, Türkiye'nin ilk milli dijital klavyesi TAMBU'nun da yapımcısı olan Argela ekibinin imzasını taşıdığını belirten Demir, "Eleq, 50 kişilik bir ekibin bir start up mantığı ile hareket etmesiyle ortaya çıktı. Hazırlık sürecimizin ardından 13 Eylül'de ilk canlı yayınımızı yaparak eleq'i kullanıcılarla buluşturduk. Üç ay gibi kısa bir sürede Eleq sadece kulaktan kulağa yayılarak kısa sürede 300 bin indirme sayısına ulaştı. Yarışmamıza şu anda günde ortalama 60 bine yakın aktif kullanıcı Eleq'e canlı olarak bağlanarak yarışıyor. Başka bir deyişle her gün bir stadyumu dolduracak sayıda insanımızı Eleq platformunda bir araya getiriyor ve canlı yarışma heyecanını yaşatıyoruz." diye konuştu.



Yarışmacı sayısı arttıkça para ödüllerinin de büyüyeceğine işaret eden diyen Demir, "Türkiye'de cep telefonu kullanan yaklaşık 79 milyon mobil abone var. Yine ülkemizde 7,5 milyonu yüksek öğrenime kayıtlı 25 milyon öğrenci bulunuyor. Hedefimiz başta öğrenciler ve gençler olmak üzere tüm mobil kullanıcılara ulaşmak. Eleq, kalitesi ve tarzıyla benzerleri arasında kısa sürede ayrışarak mobil canlı bilgi yarışmaları kategorisinde çok farklı bir yere sahip olacak." ifadelerini kullandı.



"Herkes kazanır"



Herkes Kazanır yarışmasını hizmete sunan Qapel Genel müdürü Akif Karabıyık ise, Herkes Kazanır'ın, Qapel adındaki diğer mobil uygulama platformumlarının bir iç dinamiğinden ortaya çıktığını söyledi.



Qapel'in, 2 dakika ile yarım gün arasında süren görevler yapıp ve bu yaptıkları görevler karşılığında ek para kazanmak isteyen üyeleri ve bu görevleri yaptıran firmaların buluşturduğunu belirten Karabıyık, şöyle konuştu:



"Qapel uygulamamız görev yapanlarla görev yaptıranları buluşturarak, aylık kişi başı 200 TL ile 2 bin 800 TL civarında ek gelir kazandıran bir iş gücü platformu olarak çalışıyor. Qapel iş gücü platformunda, doğru kişilere, ilgi ve yeteneklerine göre uygun görevleri verebilmek için bir bilgi yarışmasını hayata geçirmek istedik. Herkes Kazanır yarışması bu ihtiyaçlarla doğdu. Başlangıçta Qapel uygulamasının içerisinden planladığımız kurgumuzu, bağımsız bir uygulama olarak yayınlamak olarak revize ettik ve Herkes Kazanır'ı hayata geçirdik.



Biliyoruz ki, bireylerin çoğunluğu kendi yetenek ve bilgi seviyelerini daima sınamak isterler, bu sınanma hele de sosyal bir platformda gerçekleşirse bu onlar için daha da heyecanlı bir hal alır."



- "Bir kişi en çok 27 bin TL ödül kazandı"



Karabıyık, "Herkes Kazanır yarışmacılarının" tüm soruları doğru cevaplayamamaları halinde bile ödül kazanabildiklerini ifade ederek, yarışmaya ilişkin şu bilgileri verdi:



"Toplam yarışan kullanıcı sayımız 700 binin üzerinde, Aylık aktif kullanıcı sayımız ise 115 bin civarındadır. Yeni yaptığımız geliştirmeler ve iş modelleri ile aktif kullanıcı sayımızı 2019 Ocak ayından itibaren artıracak çalışmalar içerisindeyiz. 2012 yılından beri faal olan şirketimizin Herkes Kazanır canlı bilgi yarışması Haziran 2017'den bu yana devam etmektedir. Yarışmamızdan bugüne kadar 420 binin üzerinde farklı kişi ödül kazandı. Bir kişi şu ana kadar en çok 27 bin TL ödül kazandı.



Joker gibi dinamiklerimizi de takip eden bir üyemiz sadece yarışmamızdan haftalık şimdilik 7-15TL arasında kazanabilmektedir. Üyelerimiz Qapel platformumuzdaki işleri de yaparak aylık 2 bin 800 TL'ye kadar görev karşılığı ödül kazanılabilmektedir. Yarışmada dağıtılan büyük miktarda ikramiyelerin tamamına yakını kullanıcılar tarafından fastpay üzerinden hemen nakit olarak veya harcama olarak çekilmektedir. Diğer yandan 1-2 TL lik küçük miktarlar kullanıcılar tarafından miktarın küçüklüğünden dolayı daha uzun zamanlarda yine fastpay üzerinden harcanmaktadır."

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

5 Bin Liralık Banknottaki Sır, 38 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

Paradaki Sır Işığı Tutunca Ortaya Çıktı

Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Büyük İndirim Gelecek

25 Yıl Önce Büyük İkramiye Çıkan Vatandaştan Altın Değerinde Nasihat: Bilet Almayın