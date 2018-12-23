Son Dakika Haberleri: Bilgi Yarışmasının Birincileri Umreye Gidecek

Bilgi Yarışmasının Birincileri Umreye Gidecek

3 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığınca üniversite öğrencileri arasında düzenlenen umre ödüllü bilgi yarışması yapıldı.

Bilgi Yarışmasının Birincileri Umreye Gidecek, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanlığınca üniversite öğrencileri arasında düzenlenen umre ödüllü bilgi yarışması yapıldı. Kırklareli'de de yapılan sınavda birinci olan 1 kız ve 1 erkek öğrencinin umre ile ödüllendirileceği kaydedildi.

Sevgili Peygamberimizin hayatını konu alan 80 sorulu bilgi yarışması yurdun her ilinde eş zamanlı olarak yapıldı.

Yarışma öncesi İl Müftüsü başkanlığında komisyon üyeleri ile gençlik koordinatörleri toplantı yaparak, sınavla ilgili kuralları değerlendirdi.

Kırklareli ilinden 62 erkek, 58 kız toplam 120 üniversite öğrencisinin müracaat ettiği yarışma programı Kırklareli Anadolu İmam-Hatip Lisesinde 6 derslikte gerçekleşti.

İl Müftüsü başkanlığında oluşturulan komisyon başkanlığında, İl ve İlçe Gençlik Koordinatörlerinin gözetiminde gerçekleştirilen bilgi yarışmasında öğrenciler, 90 dakika boyunca 80 soruya cevap vermek için ter döktü.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Diyanet İşleri Başkanlığımız çok güzel bir çalışma ortaya koydu. Ülkemiz çapında üniversite öğrencilerinin katıldığı bu yarışmada il birincileri arasında bir kız ve erkek öğrenci umre ile ödüllendirilecektir. Diğer öğrencilere ise il müftülüklerince çeşitli ödüller verilecektir. Soruların çok kaliteli ve öğrencilerin bilgisini ölçecek seviyede hazırlandığı görülmüştür. Sorular, başkanlıktan gönderilen kurye aracılığı ile bizlere ulaştırıldı. Komisyon huzurunda ve öğrencilerin de eşlik ettiği bir ortamda açılarak sınıf gözetmenlerine teslime edildi. İnşallah her yıl daha fazla bir katılımla ve ortaokulları da kapsayacak şekilde yapılmasını dilemekteyiz." - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:07 Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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