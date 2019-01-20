Bilgi Yarışmasının Kazananları Umreye Uğurlandı
14 dakika önce
Eskişehir'de bulunan Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu, 3'üncüsünü düzenlediği 'Hz. Muhammed'in Hayatı' adlı bilgi yarışmasında başarılı olan 13 öğrencisini kutsal topraklara uğurladı.
Eskişehir
'de bulunan Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu, 3'üncüsünü düzenlediği 'Hz. Muhammed'in Hayatı' adlı bilgi yarışmasında başarılı olan 13 öğrencisini kutsal topraklara uğurladı. Umre
ödüllü bilgi yarışmasını geleneksel hale getiren Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu, bu yıl 3'üncüsünü düzenleyerek İslam aleminin peygamberi Hz. Muhammed'in hayatını konu aldı. Bin 186 kişilik bilgi yarışmasında tatlı rekabete katılan öğrencilerden 13'ü ödülü kazanarak Hz. Muhammed'in hayatını geçirdiği topraklara gitmeye hak kazandı. Toplam 13 öğrenci, rehber öğretmenler eşliğinde, Eskişehir Hasan Polatkan
Havalimanı'ndan dualarla uğurlandı. Ailelerinden ayrılmakta zorlanan öğrenciler, kutsal topraklara ayak basacak olmanın heyecanını yaşadı. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan umre yolcuları, çekindikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştirdiler. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:12 Kaynak: İHA
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