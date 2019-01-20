Son Dakika Haberleri: Bilgi Yarışmasının Kazananları Umreye Uğurlandı

Bilgi Yarışmasının Kazananları Umreye Uğurlandı

14 dakika önce

Eskişehir'de bulunan Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu, 3'üncüsünü düzenlediği 'Hz. Muhammed'in Hayatı' adlı bilgi yarışmasında başarılı olan 13 öğrencisini kutsal topraklara uğurladı.

Bilgi Yarışmasının Kazananları Umreye Uğurlandı, System.String[]
Eskişehir'de bulunan Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu, 3'üncüsünü düzenlediği 'Hz. Muhammed'in Hayatı' adlı bilgi yarışmasında başarılı olan 13 öğrencisini kutsal topraklara uğurladı.

Umre ödüllü bilgi yarışmasını geleneksel hale getiren Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu, bu yıl 3'üncüsünü düzenleyerek İslam aleminin peygamberi Hz. Muhammed'in hayatını konu aldı. Bin 186 kişilik bilgi yarışmasında tatlı rekabete katılan öğrencilerden 13'ü ödülü kazanarak Hz. Muhammed'in hayatını geçirdiği topraklara gitmeye hak kazandı. Toplam 13 öğrenci, rehber öğretmenler eşliğinde, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'ndan dualarla uğurlandı. Ailelerinden ayrılmakta zorlanan öğrenciler, kutsal topraklara ayak basacak olmanın heyecanını yaşadı. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan umre yolcuları, çekindikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştirdiler. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:12 Kaynak: İHA

Umre, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3,5 Kilo Altınla Umre'ye Gitmek İsteyen Sami Boydak, Havalimanında Gözaltına Alındı Gizli Tanıktan Olay Yaratan İddia: Fetullah Gülen, Adil Öksüz'ü Falakaya Yatırdı

Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstifasına Açıklık Getirdi Emniyet Müdürü Tarihi Eser Kaçakçılığından Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 15:26:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilgi Yarışmasının Kazananları Umreye Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]