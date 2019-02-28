Bilgiç İçin Isparta'da Resmi Karşılama Töreni Düzenlenecek
20 dakika önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı iken TBMM Başkanvekili olarak seçilen Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç için memleketinde resmi karşılama töreni düzenlenecek.
Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı iken TBMM Başkanvekili olarak seçilen Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç
için memleketinde resmi karşılama töreni düzenlenecek. Ankara
'dan Isparta'ya gelecek TBMM Başkanvekili Bilgiç, yarın Süleyman Demirel
(SD) Havalimanı'ndan kalabalık bir grup tarafından karşılanacak. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu
'nun da katılacağı resmi karşılama töreninin ardından, Isparta Valiliği
'ni ziyaret edecek olan Milletvekili Bilgiç'in daha sonra partilileriyle bir araya geleceği öğrenildi. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:11 Kaynak: İHA
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