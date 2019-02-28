Son Dakika Haberleri: Bilgiç İçin Isparta'da Resmi Karşılama Töreni Düzenlenecek

Bilgiç İçin Isparta'da Resmi Karşılama Töreni Düzenlenecek

20 dakika önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı iken TBMM Başkanvekili olarak seçilen Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç için memleketinde resmi karşılama töreni düzenlenecek.

Bilgiç İçin Isparta'da Resmi Karşılama Töreni Düzenlenecek, System.String[]
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı iken TBMM Başkanvekili olarak seçilen Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç için memleketinde resmi karşılama töreni düzenlenecek.

Ankara'dan Isparta'ya gelecek TBMM Başkanvekili Bilgiç, yarın Süleyman Demirel (SD) Havalimanı'ndan kalabalık bir grup tarafından karşılanacak. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun da katılacağı resmi karşılama töreninin ardından, Isparta Valiliği'ni ziyaret edecek olan Milletvekili Bilgiç'in daha sonra partilileriyle bir araya geleceği öğrenildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:11 Kaynak: İHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milletvekili, Isparta, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu Ambulansa Yol Vermeyen Magandaya 324 Lira Ceza Kesildi

Kira Gelir Beyanı Yarın Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 16:31:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilgiç İçin Isparta'da Resmi Karşılama Töreni Düzenlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]