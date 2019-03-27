Son Dakika Haberleri: Bilgiç: "İstihdamı Artırarak Türkiye'nin Geleceğine Yatırım Yaparız"

Bilgiç: "İstihdamı Artırarak Türkiye'nin Geleceğine Yatırım Yaparız"

17 dakika önce

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, "İstihdam artırılması işimizin gelişmesine, üretimin artmasına ve büyümesine vesile olurken Türkiye'nin de geleceğine yatırım yapmış oluruz" dedi.

Bilgiç:
Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, "İstihdam artırılması işimizin gelişmesine, üretimin artmasına ve büyümesine vesile olurken Türkiye'nin de geleceğine yatırım yapmış oluruz" dedi.

Bilgiç, ATB meclis toplantısında Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı 365 oda-borsanın Türkiye çapında İstihdam Seferberliği çalışması içerisinde olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği bu istihdam seferberliğinin getirileri konusunda tüm üyelerimize bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Bu ülke bizim. Bu ülkede yaşayan insanlar bizim insanımız. Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmasını istemiyoruz. Buna gönlümüz razı olmaz. Bu anlamda elimizden ne geliyorsa esirgemeden gereğini yapma gayreti içerisinde olmalıyız. İstihdama yönelik ciddi teşvikler verildi. Bu teşvikler sanayicilerimizi ve tüm işverenlerimizi rahatlattı. İnsanlarında evine ekmek götürmek için çalışmaya yani işe ihtiyacı var. Biz burada üretmeye devam ediyoruz. Tüm işverenlerin bu tarihi imkanlardan, fırsatlardan yararlanmasını arzu ediyoruz. Bir işçi bile alarak istihdamımızı artırma arzusundayım. İstihdam artırılması işimizin gelişmesine, üretimin artmasına ve büyümesine vesile olurken Türkiye'nin de geleceğine yatırım yapmış oluruz" diye konuştu.

Borsa Akademik Danışmanı Prof. Dr. Selçuk Çolak ise Yeni İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası kapsamında borsa meclis üyelerine 'İstihdama Ücret Desteği', 'SGK Primine, Vergisine Destek', 'Kısa Çalışma Ödeneği', 'Asgari Ücret Desteği', 'Düzenli Ödemeye 5 Puanlık Devamlı Destek', 'Kalkınmaya İlave Destek', 'Önce İşbaşı Eğitim Sonra İstihdam Desteği' ve 'İhtiyaca Uygun, Nitelikli İşgücü Eğitimine Tam Destek' gibi istihdam teşviklerine ait sekiz maddelik bir sunum yaparak bilgi verdi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:40 Kaynak: İHA

Adana, Türkiye, Ekonomi
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